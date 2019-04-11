Политика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТОREGNUM 07:49
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщается на сайте ВТО.
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Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Обновлено в 05:10
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Экономика
Минфин РФ предложил размещать синтетические ювелирные изделия на отдельных витринах
Министерство финансов РФ предлагает обязать продавцов размещать ювелирные изделия с ненатуральными камнями на отдельных витринах и с особым обозначением, указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.
Обновлено в 12:11
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено в 06:35
Здоровье
BBC: в Греции родился ребенок от трех родителей
Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.
Обновлено в 08:14
Политика
Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 18:16
Наука
Останки людей нового вида нашли на Филиппинах
Археологи нашли на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые принадлежат, предполагают ученые, ранее неизвестному виду человека.
Обновлено в 01:00
Политика
Порошенко в прямом эфире пригласил Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» пригласил на дебаты кандидата в президенты Владимира Зеленского в ближайшие часы.
Обновлено в 17:16
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Первый частный луноход Beresheet, созданный израильской компанией SpaceIL, потерпел крушение при посадке на Луну, сообщила компания в Twitter.
Обновлено в 17:07
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено в 14:47
Единоборства
Тайсумов сдал положительную допинг-пробу
Боец UFC Майрбек Тайсумов сдал положительную допинг-пробу.
Обновлено в 17:11
Политика
Госдума одобрила во втором чтении закон об устойчивом Рунете
Депутаты Госдумы на заседании в четверг, 11 апреля, приняли во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Потерпевший Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев
Инцидент с участием водителя ведущей "Первого канала" и футболистов произошел 8 октября у столичного клуба "Эгоист" Пресненский суд Москвы в четверг, 11 апреля, продолжает опрос свидетелей по "делу Кокорина и Мамаева".
Обновлено в 09:40
Кино
Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2»
Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».
Обновлено в 06:47
Политика
Ким Чен Ын переизбран главой Госсовета КНДР
Обновлено в 18:26
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено вчера в 09:41
Футбол
«Арсенал» на своём поле обыграл «Наполи» в четвертьфинале ЛЕ
Обновлено в 16:53
Происшествия
Мужчину в США убили за то, что он угостил не всех посетителей кафе
Жертвой оказался Крейг Брюер, который, придя в кафе в хорошем настроении, решил оплатить обед нескольким посетителям.
Обновлено в 10:32
Космос
Гигантский НЛО над поверхностью озера озадачил канадцев
Объект, отражающийся на поверхности воды, имеет удлиненную форму и кажется, летит на небольшом расстоянии над озером.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
Здоровье
В Ростове прооперировали почти полтонны кубанцев
За обоих взялись специалисты Центра хирургии ожирения и диабета. Первой доверившейся ростовским медикам стала сестра, весившая почти 200 кг.
Обновлено в 17:31
Происшествия
По делу Арашукова о хищении газа установлено 17 обвиняемых
Следственный комитет РФ установил 17 фигурантов в рамках уголовного дела в отношении отца временно отстраненного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова Рауля, обвиняемого по делу о хищении газа на 31 млрд рублей.
Обновлено в 12:38
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 15:00
Авто
Дизайн нового кроссовера Kia рассекретили до премьеры
Компания KIA, продолжающая «искать себя» в дизайне, представит на автосалоне в Нью-Йорке еще один революционный концепт.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака
Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.
Обновлено в 03:18
Культура
Антон Долин ушел с ВГТРК из-за «лживого» репортажа о его семье
Кинокритик Антон Долин объявил об уходе с радиостанций «Маяк» и «Вести FM», которые входят в холдинг ВГТРК, из-за репортажа о нем, показанного на телеканале «Россия 24».
Обновлено в 12:08
Общество
Роскомнадзор заблокировал ярославское СМИ
«Яркуб» был одним из трех ярославских сайтов, которые в начале апреля отказались выполнить просьбу местного Роскомнадзора и сотрудников ФСБ удалить новость о надписи, сделанной на колоннах здания местного УВД.
Обновлено в 15:24