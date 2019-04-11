Политика

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТОРБК 06:52

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития России.
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Европа отказалась от нового торгового спора с Россией

Lenta.ru07:45

ЕС отклонил запрос России о третейской группе ВТО в споре по холоднокатаному прокату

ТАСС06:32

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

РБК06:52

РФ повторно подаст запрос в ВТО по спору с ЕС по холоднокатаному прокату

Интерфакс06:43

ЕС заблокировал панель арбитров в ВТО по иску РФ о пошлинах на прокат

Российская газета07:17

ЕС заблокировал первый запрос России по спору о пошлинах в ВТО

РИА Новости05:59

ЕС отклонил запрос России по созыву коллегии ВТО

News.ru08:13
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Общество

Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой

Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:45
Общество

Симоньян про арест Ассанжа: всемирное лицемерие победило

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Джулиана Ассанжа главным журналистом эпохи, а его арест победой «всемирного лицемерия».
Обновлено в 07:04
Политика

Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями

По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.
Обновлено в 08:09
Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Обновлено в 05:38
Политика

Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин

Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.
Обновлено в 06:36
Происшествия

В Воронеже арестовали водителя, умышленно сбившего курсанта

Обновлено в 06:01
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой

Компания Samsung анонсировала пополнение линейки смартфонов Galaxy A. Первым новичком стал Galaxy A80, получивший необычную выдвижную камеру с поворотным механизмом.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика

Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год

Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
Кино

Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу

Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.
Обновлено в 06:21
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
Футбол

Ребров: «Говорили, что у «Спартака» слабые вратари, а мы стали чемпионами. Верьте в нас!»

Обновлено в 06:48
Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов

Обновлено в 04:25
Политика

Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов

Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как приучает детей к трудолюбию

Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежие видеопосты с участием своих детей Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:39
Экономика

Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу

В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.
Обновлено в 02:18
Общество

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Транспорт

В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года

Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия

Водитель Соловчук рассказал, как его избивали Кокорин и Мамаев

Обновлено в 06:14
Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Политика

Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом

Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике.
Обновлено в 07:28
Политика

Сноуден назвал задержание Ассанжа «черным днем свободы прессы»

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал задержание в Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «черным днем для свободы прессы».
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Воронеже неизвестные «заминировали» мэрию, облдуму и 12 школ

Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в браке ждали ребенка

Телеканал НТВ показал сюжет, где рассказывалось, что когда она вышла замуж за Евгения Болдина, стало известно, что Пугачева беременна.
Обновлено в 05:41
Политика

Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей

Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия

В Челябинской области подростки спасли из горящего дома шестерых детей

Обновлено в 04:54
Наука

Специальные бактерии помогут избавиться от ям и трещин на дорогах

Специалисты выяснили, что специальные грибы-бактерии, под названием Sporosarcina pasteurii, могут устранить любые дорожные побочные дефекты и даже сделать дороги более прочными.
Обновлено в 03:13
Хоккей

Знарок возвращается, Квартальнов покинет «Локомотив»

Знарок станет красно-белым Возвращение Олег Знарок возвращается в КХЛ и подпишет контракт со "Спартаком".
Обновлено в 03:50
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