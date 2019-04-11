ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТОРБК 06:52

Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития России.

ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО

Общество Россияне считают 66 тысяч рублей в месяц достойной зарплатой Сегодня, 10 апреля 2019 года, стало известно, что россиянам для достойной жизни нужно зарабатывать в среднем 66 тысяч рублей в месяц.

Общество Симоньян про арест Ассанжа: всемирное лицемерие победило Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала Джулиана Ассанжа главным журналистом эпохи, а его арест победой «всемирного лицемерия».

Политика Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.

Энергетика Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.

Политика Эстония объяснила причины недопуска парусника «Седов» в Таллин Российский парусник «Седов» не смог войти в территориальные воды Эстонии и совершить плановый заход в Таллин из-за того, что на его борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, который расположен в Крыму.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A80 с вращающейся камерой Компания Samsung анонсировала пополнение линейки смартфонов Galaxy A. Первым новичком стал Galaxy A80, получивший необычную выдвижную камеру с поворотным механизмом.

Экономика Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Кино Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.

Политика Армия Судана объявила об отстранении президента от власти Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

Политика Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как приучает детей к трудолюбию Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежие видеопосты с участием своих детей Лизы и Гарри.

Экономика Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.

Общество ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Транспорт В Петербурге планируется открыть 29 станций метро до 2032 года Правительство Санкт-Петербурга намерено открыть 29 станций метро до 2032 года, для этого ежегодное финансирование работ планируется увеличить до 30 млрд рублей.

Политика Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом Президент Украины Пётр Порошенко назвал своего соперника в президентской гонке Владимира Зеленского виртуальным кандидатом, не готовым к реальной политике.

Политика Сноуден назвал задержание Ассанжа «черным днем свободы прессы» Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден назвал задержание в Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа «черным днем для свободы прессы».

Шоу-бизнес Алла Пугачева и Филипп Киркоров в браке ждали ребенка Телеканал НТВ показал сюжет, где рассказывалось, что когда она вышла замуж за Евгения Болдина, стало известно, что Пугачева беременна.

Политика Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.

Наука Специальные бактерии помогут избавиться от ям и трещин на дорогах Специалисты выяснили, что специальные грибы-бактерии, под названием Sporosarcina pasteurii, могут устранить любые дорожные побочные дефекты и даже сделать дороги более прочными.