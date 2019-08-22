Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8Известия 06:53
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7. Об этом заявил источник в Совете ЕС на брифинге в преддверии саммита глав государств G7 в Биаррице (Франция) 24-26 августа.
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с чего всё началось
Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.РИА Новости05:13
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Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Общество
ВЦИОМ: Россияне испытывают гордость при виде триколора
При виде флага своей страны 84% россиян испытывают гордость и симпатию.
Обновлено в 04:52
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Российский танцор Кирилл Паршаков после выступления напал на свою партнершу Анну Гудыно. Он ударил девушку кулаком в лицо.
Обновлено в 05:41
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Мария Шукшина опровергла слухи о сердечном приступе матери
Обновлено в 02:16
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.
Обновлено в 06:37
Хоккей
Стала известна стоимость новой арены «Авангарда» в Омске
Обновлено в 05:59
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Здоровье
В России за месяц умерли 8 детей, не дождавшись лекарств
В России 8 тяжелобольных детей умерли, не дождавшись лекарств.
Обновлено в 05:33
Хоккей
«Трактор» заключил двусторонний годовой контракт с Косовым
Как сообщили в пресс-службе ХК «Трактор», в межсезонье 26-летний Ярослав Косов провел четыре встречи, отметился реализованным в матче с «Северсталью» буллитом, который сам и заработал.
Обновлено в 05:13
Политика
Виктор Бут назвал подозрительным самоубийство миллиардера Эпштейна
Отбывающий 25-летний тюремный срок в США россиянин Виктор Бут заявил, что он, а также многие другие заключённые считают "подозрительным" совершённое Джеффри Эпштейном самоубийство в манхэттенской тюрьме Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Украинские СМИ рассказали о 77-летнем сыне боевика УПА, воюющем на Донбассе
Обновлено вчера в 23:51
Политика
В Новой Зеландии отреагировали на продажу на Украине манифеста стрелка
Новая Зеландия намерена связаться с правительством Украины в связи с сообщениями о продаже на территории страны полного текста манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.
Обновлено в 06:47
Теннис
Блинкова вышла в четвертьфинал турнира в Бронксе
Обновлено в 02:56
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Совбез ООН соберется на внеочередное заседание
22 августа Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное заседание для обсуждения ракетных разработок США, которые нарушают условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено вчера в 04:00
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено вчера в 07:56
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент России Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти».
Обновлено вчера в 14:40
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Общество
Названы самые популярные песни лета 2019 года в Москве
Обновлено в 05:46
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Здоровье
Отказ от секса может спровоцировать развитие «женских» болезней
Оказалось, что отказ от секса может спровоцировать развитие женских болезней.
Обновлено вчера в 10:32