Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.

с чего всё началось

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7. Об этом заявил источник в Совете ЕС на брифинге в преддверии саммита глав государств G7 в Биаррице (Франция) 24-26 августа.

Евросоюз выступил против возвращения России в G8

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