Политика

Евросоюз выступил против возвращения России в G8Известия 06:53

Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7. Об этом заявил источник в Совете ЕС на брифинге в преддверии саммита глав государств G7 в Биаррице (Франция) 24-26 августа.
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с чего всё началось

Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник

Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.
РИА Новости05:13

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«Признак слабости»: ЕС выступил против возвращения России в G7

РЕН ТВ05:24

В Евросоюзе выступили против возвращения России и воссоздания G8

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В Евросоюзе идею возвращения к формату «восьмерки» сочли признаком слабости G7

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Lenta.ru06:27

Источник в ЕС назвал слабостью приглашение России в G7

Газета.Ru05:20

В ЕС выступили против возвращения России в G8

Московский Комсомолец05:14

Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник

РИА Новости05:13
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Стала известна стоимость новой арены «Авангарда» в Омске

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Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

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В России 8 тяжелобольных детей умерли, не дождавшись лекарств.
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Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
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Владелец польского ресторана оскорбил украинцев

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