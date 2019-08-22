Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, пишут СМИSputnik Литва 05:45
Евросоюз не поддерживает возвращение России в G7, пока не будут устранены причины, из-за которых она была исключена, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.
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Евросоюз выступает против возвращения России в G7 до устранения причин, которые привели к ее исключению из этого формата, заявил журналистам высокопоставленный источник в структурах ЕС.РИА Новости05:13
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Футбол
Дибала высказался по поводу пожаров в Амазонии
Аргентинский нападающий туринского "Ювентуса" Пауло Дибала выразил обеспокоенность по поводу того, что происходит в Амазонии.
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Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
Обновлено в 11:42
Единоборства
Усик проведет бой с российским тяжеловесом
Обновлено в 11:08
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку.
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Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
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Политика
Зеленский предложил Путину обменять Крым на место в G8
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину вариант решения вопроса с возвращением России в G8.
Обновлено вчера в 20:06
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
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В Госдепе объяснили «нарушение» Россией ДРСМД
Госдеп США опубликовал доклад, в котором говорится, что Россия якобы «решила нарушить» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за возрастающих угроз вокруг своих границ.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Восьмилетний ребенок угнал машину родителей в Германии
В Германии восьмилетний ребенок угнал автомобиль у собственных родителей.
Обновлено вчера в 23:00
Киберспорт
OG обыграла Evil Geniuses на The International 2019 по Dota 2
OG победила Evil Geniuses (2:1) в полуфинале The International 2019 по Dota 2. Проигравшая команда упала в нижнюю сетку.
Обновлено в 12:01
Общество
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга
Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля.
Обновлено в 12:29
Общество
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 млн
Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 миллионов рублей.
Обновлено в 09:31
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Фигурное катание
В Федерации аргентинского танго осудили ударившего партнершу танцора
Танцор Кирилл Паршаков ударил по лицу партнершу Анну Гудыно после выступления.
Обновлено в 08:17
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Здоровье
Ученые назвали простой способ продлить жизнь
Обновлено в 08:20
Авто
Выпуск нового кроссовера Toyota RAV4 наладят в России
Компания Toyota запустит в России серийное производство кроссовера Toyota RAV4 нового поколения в октябре 2019 года.
Обновлено в 05:41
Кино
Стала известна дата прощания и похорон актрисы Александры Назаровой
С Народной артисткой России Александрой Назаровой, скончавшейся 20 августа в возрасте 79 лет, простятся 24 августа в Московском драматическом театре им. М.Н. Ермоловой, где служила актриса.
Обновлено в 12:44
Кино
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Обновлено вчера в 14:02
Здоровье
Жительнице Челябинска экстренно сделали кесарево в Турции
На 28-й неделе у женщины отошли воды, и ей срочно выполнили кесарево сечение. Мальчик родился весом всего 1270 граммов.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Ростове гости на свадьбе устроили стрельбу
Устроивших стрельбу в воздух гостей свадьбы в Ростове-на-Дону доставили в полицию.
Обновлено в 11:48
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Футбол
Защитник «Зенита» Терентьев восстановился после травмы
Обновлено в 05:38
Политика
Итальянская Демпартия обсудит коалицию для формирования правительства
Демократическая партия Италии на консультациях у президента Серджо Маттареллы, на которых ведется поиск путей по выводу страны из правительственного кризиса, выразила готовность обсуждать образование нового парламентского большинства для формирования нового правительства, заявил лидер партии Никола Дзингаретти.
Обновлено в 06:13