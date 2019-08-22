Евросоюз не поддерживает возвращение России в G7, пока не будут устранены причины, из-за которых она была исключена, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.

Евросоюз выступил против возвращения России в G8, пишут СМИ

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