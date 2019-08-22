Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8Капитал страны 08:43
В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7. Об этом сказали в Совете ЕС на пресс-конференции в преддверии саммита «Большой семерки».
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Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
Обновлено в 11:27
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
По его данным, США давно стали обладателями такой боевой машины.
Обновлено в 16:19
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес
Светлана Разина передумала разводиться с мужем
57-летняя звезда заявила, что муж Борис Карпов пытался продать ее автомобиль, а после оставил транспортное средство на границе с Белоруссией.
Обновлено в 14:00
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Политика
Эрдоган пообещал продолжить разведку газа у берегов Кипра
На шельфе у берегов Кипра были найдены крупные месторождения природного газа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить работы по разведке газовых месторождений на шельфе у берегов Кипра, передает агентство Agence France-Presse.
Обновлено в 18:19
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 17:14
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Технологии
Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправляют на Чукотку
23 августа из Мурманска выйдет первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов".
Обновлено в 18:54
Политика
Захарова отреагировала на заявление Зеленского о возвращении в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может возобновить членство в G8 при условии "возвращения" Крыма.
Обновлено в 13:09
Кино
Вышел трейлер «Бомбы» с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби
К обвинениям присоединилась Мегин Келли (Терон). В результате Айлз подал в отставку.
Обновлено в 04:53
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Авто
В Лондоне установили уличный автомат по продаже автомобилей
Исходя из результатов опроса, в ходе которого выяснилось, что в процессе покупки автомобиля британцев больше всего отталкивает именно отсутствие понимания его итоговой стоимости, идея с продажей машин в вендинговых аппаратах выглядит идеальным решением.
Обновлено в 03:45
Гаджеты
У операционной системы Android сменился логотип
Корпорация Google впервые за пять лет сменила дизайн логотипа операционной системы Android. Об этом 22 августа сообщили в блоге компании.
Обновлено в 18:34
Здоровье
России угрожают эпидемии смертельных лихорадок из-за миграции комаров
Распространение насекомых в южных регионах России из Египта и стран Юго-Восточной Азии грозит населению распространением опасных тропических болезней.
Обновлено в 18:42
Футбол
Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».
Обновлено в 14:32
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту
Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58