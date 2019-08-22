Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8Капитал страны 08:43
В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7. Об этом сказали в Совете ЕС на пресс-конференции в преддверии саммита «Большой семерки».
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Футбол
Кононов оценил игру «Спартака» в матче ЛЕ с «Брагой»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 17:15
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Общество
В школьную программу предложили включить уроки по Dota 2 и FIFA
В список попали игры Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, в также игры Minecraft и CodinGame, пишет РБК.Эксперты считают, что эти компьютерные игры развивают навыки логики, скорости реакции и стратегического мышления.
Обновлено в 04:34
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Наука
Трансплантация фекальных бактерий поможет спасти коал от вымирания
Обновлено вчера в 10:20
Гаджеты
В РФ выпущен бюджетный слайдер с дизайном легендарной Nokia 8800
Новый недорогой смартфон, который имеет дизайн легендарной Nokia 8800, выпустила компания Inoi.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Бари Алибасов рассказал о состоянии Лидии Федосеевой-Шукшиной
Алибасов отметил, что ночью Федосеева-Шукшина прилетела из Болгарии.
Обновлено в 07:28
Кино
Вышел трейлер фильма о домогательствах в Fox News с Марго Робби
Студия Lionsgate первый тизерный трейлер драмы о домогательствах в Fox News Bombshell.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
РФ и КНР созвали Совбез ООН после ракетных испытаний США
Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено 20 августа в 23:16
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Наука
Обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан
Обновлено 20 августа в 18:17
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Кино
Приянка Чопра сыграет в фильме Роберта Родригеса о супергероях
Обновлено в 11:01
Происшествия
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей
66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Мать посаженного на цепь мальчика решила забрать его через суд
Мать ребенка, которого в Белореченском районе Краснодарского края отец посадил на цепь в сарае, решила вернуть его через суд.
Обновлено в 14:21
Политика
На Украине признали поражение после триумфа Путина во Франции
Переговоры двух лидеров продемонстрировали полное поражение Украины.
Обновлено в 10:28
Игры
Музыка Poets of the Fall появится в новой игре Сэма Лэйка
Обновлено в 12:55
Общество
Немецкий город заплатит за доказательства своего «несуществования»
Власти немецкого города Билефельда заплатят миллион евро тому, кто убедительно докажет, что города не существует.
Обновлено вчера в 15:13
Здоровье
Эксперт Том Гиринг: алкоголь перед сном провоцирует опасные нарушения
Специалист подчеркнул, что алкоголь плохо воздействует на фазу быстрого сна.
Обновлено в 11:06
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
Футбол
«Заря» не дотерпела в матче с «Эспаньолом» и пропустила трижды
«Заря» в раунде плей-офф попала на одного из фаворитов данного этапа - испанский «Эспаньол».
Обновлено в 17:01
Политика
Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с призывом поддержать позицию Киева по вопросу потенциального возвращения России в G8.
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29