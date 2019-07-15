с чего всё началось

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили введение санкций против Турецкой Республики в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.

За бурение в водах Кипра Евросоюз вводит санкции против Турции

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.

Игры Авторы Watch Dogs Legion рассказали о смерти Творческий директор Watch Dogs Legion Клинт Хокинг рассказал порталу GamingBolt о главной игровой механике: возможности брать под контроль любого из неигровых персонажей, населяющих Лондон будущего.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Наука Spektrum (Германия): на Западе нет спермы (Spektrum.de) Мужчины из развитых стран вырабатывают все меньше спермы — в два раза меньше по сравнению с временами 40-летней давности.

Происшествия Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Финансы Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:02 мск индекс МосБиржи прибавил 0,15% к предыдущему закрытию и достиг 2781,88 пункта.

Футбол Локомотив — Рубин 1:1 Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Суд арестовал криминального авторитета Шишкана Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Политика Заседание суда по делу Вышинского перенесли на 19 июля Подольский районный суд Киева перенёс на 19 июля заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Здоровье Соль с содержанием йода в России сделают обязательной Минздрав создал законопроект производства продуктов с обогащенной йодом солью.

Экономика Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.

Спорт Масару помогла Загитовой открыть бутылку для Bottle Cap Challenge Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие во флешмобе Bottle Cap Challenge, участники которого различными способами открывают крышку на бутылке.

Общество Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную России Как говорится в сообщении Гидрометцентра, циклон образуется на юго-западе ЦФО в среду, 17 июля, а уже в четверг дожди и грозы ожидают столичный регион.

Происшествия 19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике Ведомство установило, что инцидент произошел в ночь на 13 июля 2019 года, когда гражданин США пригласил в номер отеля в селе Дивноморском 16-летнего подростка и молодую девушку, где молодые люди ее изнасиловали.

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Общество Правительство утвердило график выходных на 2020 год Премьер министр Дмитрий Медведев утвердил календарь праздничных дней на 2020 год. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.

Интернет В немецких школах запретили Microsoft Office 365 "Лаборатория Касперского" назвала главную мишень хакеров на компьютерах пользователей читайте также Ранее Microsoft хранила данные, собираемые облачными приложениями, в немецком дата-центре.

Политика США намерены обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку Представители США на переговорах с Россией в Женеве в среду, 17 июля намерены обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем.