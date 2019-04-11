Евросоюз ввел пошлины на азотные удобрения из РоссииBFM.ru 08:39

Евросоюз объявил о введении на полгода импортных пошлин на жидкие азотные удобрения из России, США и Тринидада и Тобаго. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.

Евросоюз ввел пошлины на азотные удобрения из России

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