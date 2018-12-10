Политика

Евросоюз ввел новые санкции из-за выборов в Донбассе
BFM.ru
03:09

Евросоюз ввел санкции против девяти человек за организацию и проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках 11 ноября, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.
BFM.ru03:09

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