Политика

Евросоюз вновь заявил о своём непризнание по поводу недавней пятилетней годовщины КрымаHotGeo 07:18

В заявлении обозначено «действия со стороны России привели к обострению ситуации в Азовском море и Керченском проливе». Кроме этого в документе «выдвинутом» ЕС присутствует требование «освободить украинских моряков вместе с (суднами на которых они прибыли)».
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Евросоюз вновь заявил о своём непризнание по поводу недавней пятилетней годовщины Крыма

HotGeo07:18
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