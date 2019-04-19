Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездокИнтерфакс 06:00
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии. При этом визовый сбор вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро. Путешественники в возрасте до 18 лет его платить не будут.
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Еврокомиссия предложила изменить стоимость и правила получения шенгенских виз
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