Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездокИнтерфакс 06:00

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии. При этом визовый сбор вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро. Путешественники в возрасте до 18 лет его платить не будут.

Происшествия Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.

Культура В Петербурге пройдет шоу по мотивам «Аватара» Гастроли шоу Cirque du Soleil "ТОРУК - Первый полет" по мотивам фильма Джеймса Кэмерона "Аватар" в постановке Мишеля Лемье и Виктора Пилона пройдут в Ледовом дворце Санкт-Петербурга с 8 по 12 мая 2019 года.

Армия и оружие Япония намерена продолжить закупки F-35A Япония продолжит запланированные закупки в США истребителейF-35A, несмотря на недавнюю катастрофу с одним из таких самолётов.

Шоу-бизнес Подруга Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы В СМИ появилась информация о причине смерти актрисы Ирины Цывиной – вдовы Евгения Евстигнеева.

Происшествия Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра» Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня.

Политика Трамп обвинил демократов в фабрикации доклада Мюллера Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в фабрикации доклада спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера и призвал ответить и привлечь к правосудию людей, совершивших "серьезные преступления".

Экономика Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.

Космос Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.

Наука Таинственное существо обнаружено в Индийском океане В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.

Наука ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.

Здоровье Ученые доказывают существование загробной жизни Специалисты Медицинской школы Университета Стоуни-Брук провели исследование, работающее в пользу доказательства существования загробной жизни.

Происшествия Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании» Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Транспорт Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.

Спорт Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде "7 Rings".

Общество Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.

Политика В Кремле отказались от сделок с будущим президентом Украины Стоит отметить, что так представитель Кремля прокомментировал заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в случае победы на выборах может заключить с Россией сделку по поводу Донбасса.

Политика Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского Президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео осудил заявления своего оппонента на президентских выборах Владимира Зеленского по Донбассу, сообщает пресс-служба главы государства.

Космос В Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных Недавно в Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных. Данные кадры были сделаны очевидцами происшествия.

Политика Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.

Культура Умерла известная по фильмам «Заклятие» демонолог Лоррейн Уоррен Знаменитая американская исследовательница паранормальных явлений Лоррейн Уоррен, чья работа легла в основу сценариев к фильмам ужасов «Заклятие» и «Проклятие Аннабель», умерла в возрасте 92 лет.

Музыка Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".

Происшествия Врачи поставили Дмитрию Быкову точный диагноз Врачи поставили публицисту диагноз с хорошим прогнозом.