Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездокИнтерфакс 06:00

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии. При этом визовый сбор вырастет с нынешних 60 евро до 80 евро. Путешественники в возрасте до 18 лет его платить не будут.
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Туристам упростили получение шенгенских виз

Телеканал 360°08:58

Стоимость шенгенской визы в 2019 году вырастет до 80 евро

Аргументы и Фактывчера в 06:55

ЕС упростил получение шенгена для туристов с хорошей визовой историей

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Евросоюз упростил получение шенгена для туристов с хорошей визовой историей

Интерфакс07:25

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристов

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В 2019 году могут измениться правила получения шенгенских виз

РИА Новостивчера в 05:20

Получить визу в Европу станет проще

РЕН ТВвчера в 03:08
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Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
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Зеленский и Порошенко впервые пожали друг другу руки

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Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

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