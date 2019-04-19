Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских визРоссийская газета 10:21
Европейский парламент одобрил предложение Еврокомиссии об упрощении правил выдачи шенгенских виз тем иностранным туристам, которые хорошо себя зарекомендовали с точки зрения европейского миграционного законодательства. Принятые меры должны сделать процесс получения визы более гибким.
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Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
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Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Происшествия
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Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
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«Ахмат» обыграл «Анжи» в матче 24-го тура РПЛ
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Муж Бородиной жестко раскритиковал Светлакова за слова о «Доме-2»
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Происшествия
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Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Космос
Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики
Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
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Происшествия
Крымского активиста посадили на шесть лет за посты в интернете
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор активисту из Крыма Евгению Каракашеву, обвинявшемуся в создании экстремистских постов в интернете.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Сообщалось, что одной из возможных причин пожара следователи считают короткое замыкание.
Обновлено в 10:33
Футбол
«Наполи» нацелился на защитника «Тоттенхэма»
Защитник «Тоттенхэма» Киран Триппьер попал в сферу интересов «Наполи».
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
Китай показал испытания своего авианосца
В Сети появился ролик, на котором видно, как проходят ходовые испытания авианосца проекта 001А.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
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Рейс авиакомпании "Россия" из аэропорта Мурманск в Санкт-Петербург был задержан в пятницу из-за дебошира, который угрожал взорвать самолет.
Обновлено в 14:15
Политика
Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Происшествия
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева в «Кофемании»
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись из кафе «Кофемания», где компания молодых людей, в том числе футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, избила других посетителей — директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Культура
Состоялась презентация культурной столицы СНГ-2019
Участники мероприятия познакомились с выставкой, посвященной Бресту, и посмотрели выступление музыкальных и вокальных коллективов В Деловом и культурном комплексе Посольства Беларуси в РФ прошла презентация Бреста, который в этом году стал культурной столицей Содружества независимых государств и также отмечает 1000-летие своего основания.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Флагманский смартфон Meizu 16s показали на видео
Обновлено в 01:41
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 14:08
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Общество
Депутат с Ямала задекларировал 359 квадратных километров земли
Депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа и гендиректор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк задекларировал в собственности землю общей площадью 359 квадратных километров.
Обновлено в 03:46
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15