Общество

Евросоюз упорядочил визовые правилаИзвестия 16:28

Совет Евросоюза по внyтрeнним дeлам пpинял 6 июня пoпpавки к визовому кодексу. Они пpизваны yлyчшить yсловия для пoлyчения виз «зaконопослушными путешественниками», сообщает «Интерфакс». Пoправками yстанoвлены единые cроки пoдачи зaявок на визу: от 6 месяцев и не позднее чем за 15 дней до поездки.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз

Российская газета06:40

Шенгенно-модифицированный продукт

Коммерсантъ13:40

Евросоюз упростил жизнь послушным туристам

Lenta.ru08:15

ЕС изменил правила выдачи виз и запланировал увеличить консульский сбор

ТАСС06:44

ЕС установил условия получения долгосрочных мультивиз в Шенген

Интерфакс15:01

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

РИА Новости06:30

Евросоюз определил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Московский Комсомолец06:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:28, Ашберн

Шенгенская виза для белорусов подорожает до 80 евро - через полгода

КП - Беларусь09:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:28, Ашберн
Экономика

РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома

«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Общество

Более 85% водоемов Европы признаны чистыми и пригодными для купания

По данным Еврокомиссии и Европейского агентства по окружающей среде (EEA), под контролем находятся 21,83 тыс. водоемов, 95,4% из которых соответствуют минимальным требованиям по качеству воды.
Обновлено в 11:44
Авто

На автовыставке показали дорожный «формульный болид» Zacaria SC

Зак Михайлович на автовыставке в Монако показал особый проект — суперкар Zacaria SC, который по своей сути является «формульным болид», однако он имеет допуск на обычные дороги.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Футбол

Сборная Голландии победила Англию в полуфинале Лиги наций

Полуфинальный матч Лиги наций между сборными Англии и Голландии завершился со счетом 3:1 в пользу команды Рональда Кумана.
Обновлено в 17:24
Авто

Bentley показал гоночный Continental GT для рекорда на горе Пайкс-Пик

Компания Bentley представила специально доработанную версию купе Continental GT, которое 30 июня примет участие в гонке на горе Пайкс-Пик в США.
Обновлено в 12:28
Здоровье

Женщина пролила духи и осталась без ноги

Обновлено в 13:42
Политика

Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции

Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Футбол

Сорокин стал лучшим игроком «Рубина» в сезоне

Сорокин набрал более половины голосов среди всех участников опроса. На второй строчке расположился Хорен Байрамян.
Обновлено в 13:10
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Политика

Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики

Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Общество

В Томаринском районе резидент ТОР «Южная» выпустил 391 тысячу мальков кеты

Обновлено в 05:59
Общество

Комплексное благоустройство дойдет до отдаленных районов

Главным событием наступившего весенне-летнего сезона станет программа благоустройства «Мой район».
Обновлено в 13:01
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Сотни людей пришли на похороны спецназовца Никиты Белянкина

На Митинском кладбище столицы простились с бывшим спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который был убит во время драки в Путилкове.
Обновлено в 08:56
Гаджеты

Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально

На тыльной стороне установлена одинарная камера с модулем на 13 Мп с диафрагмой F/2,2. Аккумулятор в Nokia 2.2 на 3000 мАч.
Обновлено в 10:56
Культура

BadComedian опроверг сообщения об отказе мириться с Kinodanz

Видеоблогер BadComedian назвал ложью сообщения о том, что он отказался от личной встречи с представителями кинокомпании Kinodanz, на которой могли обсуждаться условия мирового соглашения.
Обновлено в 14:04
Футбол

Стали известны матчи первого тура Российской премьер-лиги

Газете «Спорт-Экспресс» стал известен календарь матчей первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который по проекту состоится 14 июля.
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Алибасову предсказали страдания и боль

Бари Алибасов выпил вместо газировки жидкость для очистки труб и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Обновлено в 13:30
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Общество

Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей

По версии следствия, Осипова, которая имеет двойное гражданство (США и России), в 2014 году вывезла из США в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка.
Обновлено в 18:06
Экономика

Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца

Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Политика

США предложили провести новый референдум в Крыму

Джон Керии — государственный политик, занимавший должность государственного секретаря США до 2017 года, предложил России провести еще один референдум в Крыму «для надежности».
Обновлено в 03:46
Политика

В Великобритании назвали условия нормализации отношений с Россией

Представитель премьер-министра Великобритании Терезы Мэй прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который выразил пожелание о нормализации российско-британских отношений.
Обновлено в 15:44
Здоровье

В Минздраве призвали освободить российских врачей от «рутины»

Замминистра отметила, что очень важно внедрять в медицинский софт единые клинические рекомендации, которыми мог бы руководствоваться врач непосредственно во время оказания медицинской помощи.
Обновлено в 14:39
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Обновлено в 15:10
Технологии

Google приобретает Looker за 2,6 млрд долларов

Компания Google заключила соглашение о приобретении Looker, унифицированной платформы для бизнес-аналитики, приложений для обработки данных и встроенной аналитики, за 2,6 млрд долларов.
Обновлено в 12:26
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Экономика

DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь

DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное