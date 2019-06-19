Политика
Евросоюз продлит санкции против РоссииLenta.ru 11:29
Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода. Об этом со ccылкой на источник в Брюсселе сообщает ТАСС. Такое решение будет принято на саммите, который пройдет 20 июня.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Происшествия
При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека
В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Политика
Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Экономика
Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд
Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27
Происшествия
Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском
Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено в 14:21
Финансы
Райффайзенбанк доходчиво объясняет, почему курс рубля будет снижаться
Ожидается охлаждение иностранного спроса на ОФЗ Минфину, скорее всего, удастся разместить сегодня облигацию 26230 в полном объеме с доходностью 7.7 – 7.75% (5 – 10 б.п. к кривой), считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, который считает ОФЗпо-прежнему дорогими для российских банков.
Обновлено в 08:43
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Авто
Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq вывели на тесты
Стоит отметить, что прототип кроссовера Skoda вывела на тесты обновленный Kodiaq получит матричные светодиодные технологии с отдельными элементами и динамические указатели поворота, также как на обновленном флагмане марки — Superb.
Обновлено в 07:57
Игры
Alpha Protocol больше не продаётся в Steam
Обновлено в 13:32
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Футбол
Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»
Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
Обновлено в 11:37
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»
Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из английского "Эвертона" в московский ЦСКА на постоянной основе, сообщается на сайте российского клуба.
Обновлено в 07:08
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика
США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400
29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.
Обновлено в 13:41
Политика
Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно на этой неделе, был убит.
Обновлено в 10:21
Политика
Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности
Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Транспорт
РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт
РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира
Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы.
Обновлено в 07:44
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Мэрию Серова проверяет СКР за «любовь» к городу
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Волкер рассчитывает на закупку Украиной американского оружия
США рассчитывают, что Украина будет закупать американское оружие и военную технику, заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер в ходе слушаний в конгрессе.
Обновлено в 06:53
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Авто
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.
Обновлено в 00:24
Энергетика
Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин
Правительство Российской Федерации дало разъяснения относительно данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о росте цен на бензин в стране на 17,5% в мае.
Обновлено вчера в 16:54
Общество
Росконтроль забраковал эскимо кубанского производителя
Лучшим эскимо эксперты назвали «Выбор Кремля». За этой маркой не нашлось никаких нареканий.
Обновлено в 04:05
Политика
Саакашвили повторил Зеленского и пробежался через фонтаны в Одессе
Экс-губернатор Одесской области решил порадовать своих, как он выражается «земляков», и пробежался сквозь работающий фонтан.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Ирина Медведева впервые стала мамой
Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Общество
В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24