Политика

Евросоюз продлит санкции против РоссииLenta.ru 11:29

Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода. Об этом со ccылкой на источник в Брюсселе сообщает ТАСС. Такое решение будет принято на саммите, который пройдет 20 июня.
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ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

RT на русском10:30

Bloomberg: ЕС продлит санкции против России 20 июня

Коммерсантъ10:51

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Известия10:33

Евросоюз продлит санкции против России

Lenta.ru11:29

Источник: ЕС 20 июня примет решение о продлении экономических санкций против России

ТАСС10:09

СМИ сообщают о намерении ЕС продлить санкции против РФ на полгода

Говорит Москва10:44

На саммите ЕС поднимут тему дезинформации и санкций

Независимая газетавчера в 12:22
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Политика

Зеленский отреагировал на выводы следствия по делу о гибели «Боинга»

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выводы Международной следственной группы (JIT) по делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено в 13:01
Экономика

Француз Бернар Арно стал третьим владельцем состояния в $100 млрд

Основной владелец группы компаний LVMH - по первым буквам брендов Louis Vuitton, Moët, Hennessy - французский бизнесмен Бернар Арно стал персоной с состоянием более $100 млрд, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 14:27
Происшествия

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено в 14:21
Финансы

Райффайзенбанк доходчиво объясняет, почему курс рубля будет снижаться

Ожидается охлаждение иностранного спроса на ОФЗ Минфину, скорее всего, удастся разместить сегодня облигацию 26230 в полном объеме с доходностью 7.7 – 7.75% (5 – 10 б.п. к кривой), считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, который считает ОФЗпо-прежнему дорогими для российских банков.
Обновлено в 08:43
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Авто

Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq вывели на тесты

Стоит отметить, что прототип кроссовера Skoda вывела на тесты обновленный Kodiaq получит матричные светодиодные технологии с отдельными элементами и динамические указатели поворота, также как на обновленном флагмане марки — Superb.
Обновлено в 07:57
Игры

Alpha Protocol больше не продаётся в Steam

Обновлено в 13:32
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Футбол

Дмитрий Тарасов покинет «Локомотив»

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинет московский "Локомотив". Вице-чемпионы России не будут продлевать контракт с 32-летним футболистом.
Обновлено в 11:37
Футбол

ЦСКА выкупил трансфер Влашича у «Эвертона»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич перешел из английского "Эвертона" в московский ЦСКА на постоянной основе, сообщается на сайте российского клуба.
Обновлено в 07:08
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Политика

США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400

29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.
Обновлено в 13:41
Политика

Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно на этой неделе, был убит.
Обновлено в 10:21
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Транспорт

РЖД опровергли информацию о сбое в продаже билетов через сайт

РЖД не имеют сбоев в продаже билетов через сайт на поезда дальнего следования, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира

Маша Малиновская была на пике популярности в начале 2000-х годов. Многие считали ее иконой стиля и пытались повторить образы певицы.
Обновлено в 07:44
Политика

Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек

Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

Шепелев рассказал о травле после выхода программ, посвященных Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram рассказал о травле, которой он подвергся после выхода на центральных каналах программ, посвященных четвертой годовщине смерти его гражданской супруги, певицы Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 22:30
Общество

Мэрию Серова проверяет СКР за «любовь» к городу

Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие

Волкер рассчитывает на закупку Украиной американского оружия

США рассчитывают, что Украина будет закупать американское оружие и военную технику, заявил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер в ходе слушаний в конгрессе.
Обновлено в 06:53
Происшествия

После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.
Обновлено в 00:24
Энергетика

Правительство разъяснило данные Росстата о росте цен на бензин

Правительство Российской Федерации дало разъяснения относительно данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) о росте цен на бензин в стране на 17,5% в мае.
Обновлено вчера в 16:54
Общество

Росконтроль забраковал эскимо кубанского производителя

Лучшим эскимо эксперты назвали «Выбор Кремля». За этой маркой не нашлось никаких нареканий.
Обновлено в 04:05
Политика

Саакашвили повторил Зеленского и пробежался через фонтаны в Одессе

Экс-губернатор Одесской области решил порадовать своих, как он выражается «земляков», и пробежался сквозь работающий фонтан.
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Ирина Медведева впервые стала мамой

Звезда "6 кадров" опубликовала фото с сыном В июле 2018 года актриса Ирина Медведева вышла замуж за французского бизнесмена Гийома, а сегодня стало известно, что она подарила ему долгожданного сына.
Обновлено в 04:28
Общество

В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
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