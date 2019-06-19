Политика

Евросоюз продлит санкции против РоссииLenta.ru 11:29

Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода. Об этом со ccылкой на источник в Брюсселе сообщает ТАСС. Такое решение будет принято на саммите, который пройдет 20 июня.
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Евросоюз продлит санкции против России

Lenta.ru11:29

СМИ сообщают о намерении ЕС продлить санкции против РФ на полгода

Говорит Москва10:44

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Известия10:33

ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

RT на русском10:30

Источник: ЕС 20 июня примет решение о продлении экономических санкций против России

ТАСС10:09

Bloomberg: ЕС продлит санкции против России 20 июня

Коммерсантъ10:51

На саммите ЕС поднимут тему дезинформации и санкций

Независимая газетавчера в 12:22
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Происшествия

Поезд с оружием сошел с рельсов в США

В США поезд с опасными материалами и оружием сошел с рельсов. Об этом сообщил шериф округа Элко в штате Невада в своем фейсбуке.
Обновлено в 16:06
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В России реальные продажи машин в мае упали на 18%

Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Бизнесмена Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении.
Обновлено в 15:08
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Наука

Создается система ИИ для бесконтактного слежения за работой сердца

Американские ученые и исследователи заняты создание новой системы бесконтактного мониторинга работы сердца, которая сможет в случае внезапной остановки сердца сможет распознать ее по звукам дыхания человека и вызвать помощь.
Обновлено в 08:09
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Экономика

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Обновлено в 07:33
Политика

Как погиб депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук

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Общество

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Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, по которому многодетные семьи в которых родился третий или последующий ребенок получат компенсацию ипотечного кредита на приобретение жилья.
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие

Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом

Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
Обновлено в 15:36
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Политика

Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Политика

США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400

29 мая Госдеп США сообщил о подготовке санкций против Анкары и возможном ее исключении из программы создания F-35 в случае завершения контракта по С-400.
Обновлено в 13:41
Политика

Рейтинг партии Порошенко на выборах в Раду упал до проходного барьера

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" с результатом в 5% поддержки избирателей замыкает пятерку политических сил, которые преодолевают проходной барьер в парламент (5%).
Обновлено в 10:07
Экономика

Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд

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Обновлено в 15:11
Политика

Зеленский провел встречу с бизнесменом Ахметовым

Обновлено в 14:31
Политика

Контактная группа не смогла согласовать новое перемирие в Донбассе

Причиной стало нарушения режима прекращения огня Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины не смогла согласовать новое перемирие, пишет РИА Новости со ссылкой на спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика.
Обновлено в 12:29
Экономика

Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию

Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

Обновлено в 08:50
Экономика

Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате

Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
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Малиновская объяснила причину своего исчезновения из телеэфира

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Обновлено в 07:44
Происшествия

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Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.
Обновлено в 04:34
Политика

В расследовании о крушении малазийского Boeing 777 фигурирует имя помощника Путина

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Обновлено в 13:45
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
Политика

Председателем Краснодарского краевого суда стал Алексей Шипилов

Должность председателя Краснодарского краевого суда занял 43-летний Алексей Шипилов, до сих пор возглавлявший Белгородский областной суд.
Обновлено в 14:20
Технологии

YouTube обновил качество 100 культовых клипов

В сегодняшнего дню обновлены 100 клипов. До конца года должны быть обновлены ещё 900 роликов.
Обновлено в 14:47
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Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

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