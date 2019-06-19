Евросоюз продлит санкции против РоссииLenta.ru 11:29

Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода. Об этом со ccылкой на источник в Брюсселе сообщает ТАСС. Такое решение будет принято на саммите, который пройдет 20 июня.

Политика Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.

Игры Counter-Strike исполнилось двадцать лет Ровно двадцать лет назад увидела свет игра, ставшая легендарной.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествия Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.

Авто АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.

Футбол Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».

Общество Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.

Политика Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина (Forbes оценивает его состояние в $21,3 млрд) в свой адрес.

Политика США готовы обсуждать компенсацию последствий отказа Турции от С-400 Ранее СМИ передавали, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность введения в июле санкций против Турции из-за покупки С-400.

Армия и оружие Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.

Политика Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам «По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.

Политика Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно на этой неделе, был убит.

Политика В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.

Общество Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.

Шоу-бизнес Дмитрия Шепелева затравили после годовщины смерти Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев, который являлся гражданским супругом ныне покойной Жанны Фриске, рассказал о травле в социальных сетях, разгоревшейся в связи с годовщиной смерти артистки.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.

Наука Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.

Политика Госдума разрешила выращивать в России коноплю и опийный мак Нижняя палата парламента России приняла закон, разрешающий выращивание наркосодержащие растения в медицинских целях.

Экономика Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg.

Экономика Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Политика Россиянин Тищенко частично признал вину в США Гражданин России Олег Тищенко, которого власти США обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, в среду частично признал свою вину в суде, его, как ожидается, вскоре депортируют в Россию.