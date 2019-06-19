Политика

Евросоюз продлит санкции против РоссииLenta.ru 11:29

Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода. Об этом со ccылкой на источник в Брюсселе сообщает ТАСС. Такое решение будет принято на саммите, который пройдет 20 июня.
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Евросоюз продлит санкции против России

Lenta.ru11:29

Bloomberg: ЕС продлит санкции против России 20 июня

Коммерсантъ10:51

На саммите ЕС поднимут тему дезинформации и санкций

Независимая газетавчера в 12:22

ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

RT на русском10:30

Источник: ЕС 20 июня примет решение о продлении экономических санкций против России

ТАСС10:09

СМИ сообщают о намерении ЕС продлить санкции против РФ на полгода

Говорит Москва10:44

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Известия10:33
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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Политика

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Последнее желание: Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

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Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
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Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

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Обновлено в 12:00
Политика

Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно на этой неделе, был убит.
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Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Кино

«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами

Обновлено в 10:10
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

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Телеведущий Дмитрий Шепелев, который являлся гражданским супругом ныне покойной Жанны Фриске, рассказал о травле в социальных сетях, разгоревшейся в связи с годовщиной смерти артистки.
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Политика

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Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

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В РПЦ прокомментировали запрет приносить в храм свои свечи

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Политика

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Армия и оружие

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Обновлено в 12:12
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Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

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Россиянин Тищенко частично признал вину в США

Гражданин России Олег Тищенко, которого власти США обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, в среду частично признал свою вину в суде, его, как ожидается, вскоре депортируют в Россию.
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Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
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