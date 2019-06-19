Политика
Евросоюз продлит санкции против РоссииLenta.ru 11:29
Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода. Об этом со ccылкой на источник в Брюсселе сообщает ТАСС. Такое решение будет принято на саммите, который пройдет 20 июня.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
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Игры
Counter-Strike исполнилось двадцать лет
Ровно двадцать лет назад увидела свет игра, ставшая легендарной.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом в Челябинской области
Автобус столкнулся с грузовиком в среду на трассе М5 "Урал" в Челябинской области, погибли два пассажира, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.
Обновлено в 12:03
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
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Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
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Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
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Политика
Чубайс вспомнил анекдот в ответ на критику Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии основного акционера НЛМК Владимира Лисина (Forbes оценивает его состояние в $21,3 млрд) в свой адрес.
Обновлено в 12:31
Политика
США готовы обсуждать компенсацию последствий отказа Турции от С-400
Ранее СМИ передавали, что администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность введения в июле санкций против Турции из-за покупки С-400.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
«По политическим причинам институт более не желает иметь со мной никаких дел»,— сообщил он в Facebook.
Обновлено в 12:00
Политика
Эрдоган заявил, что экс-президента Египта Мурси убили
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду выразил уверенность, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси, о смерти которого в здании суда стало известно на этой неделе, был убит.
Обновлено в 10:21
Политика
В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
Госдума проанализирует практику применения статей 228 (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303 (фальсификация доказательств) Уголовного кодекса.
Обновлено в 11:22
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры с новыми сценами
Обновлено в 10:10
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева затравили после годовщины смерти Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который являлся гражданским супругом ныне покойной Жанны Фриске, рассказал о травле в социальных сетях, разгоревшейся в связи с годовщиной смерти артистки.
Обновлено в 07:15
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Религия
В РПЦ прокомментировали запрет приносить в храм свои свечи
Обновлено в 08:38
Наука
Исследование: потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин
Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника.
Обновлено в 04:22
Политика
Госдума разрешила выращивать в России коноплю и опийный мак
Нижняя палата парламента России приняла закон, разрешающий выращивание наркосодержащие растения в медицинских целях.
Обновлено в 10:33
Экономика
Миллиардер из Франции вошел в тройку богатейших людей мира
Председатель французской компании LVMH Бернар Арно стал одним из трех самых богатых людей мира, передает Bloomberg.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
The Bell: Переписка солдата из Татарстана стала доказательством причастности РФ к крушению малазийского «Боинга»
Обновлено в 12:12
Экономика
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
Мошенничество с помощью социальной инженерии в России продолжает рост - в среднем на 4-6% в месяц, сообщил журналистам на пресс-конференции зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 09:35
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Политика
Россиянин Тищенко частично признал вину в США
Гражданин России Олег Тищенко, которого власти США обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, в среду частично признал свою вину в суде, его, как ожидается, вскоре депортируют в Россию.
Обновлено в 13:02
Происшествия
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30