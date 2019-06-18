Политика
Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июняИзвестия 10:33
Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России. Об в среду, 19 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, подготовленный к саммиту глав государств и правительств ЕС, который пройдет 20–21 июня в Брюсселе.
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Дома цыган в Чемодановке взяли под охрану
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Обновлено в 09:43
Авто
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Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Политика
В Госдуме проверят правоприменение статей 228 и 303 УК
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