Политика

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июняИзвестия 10:33

Лидеры стран — членов Евросоюза 20 июня подтвердят продление экономических санкций в отношении России. Об в среду, 19 июня, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ, подготовленный к саммиту глав государств и правительств ЕС, который пройдет 20–21 июня в Брюсселе.
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Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Известия10:33

Евросоюз продлит санкции против России

Lenta.ru11:29

Bloomberg: ЕС продлит санкции против России 20 июня

Коммерсантъ10:51

Лидеры ЕС продлят санкции против РФ и попытаются согласовать кандидата на пост главы ЕК

ТАСС17:02

ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

RT на русском10:30

СМИ сообщают о намерении ЕС продлить санкции против РФ на полгода

Говорит Москва10:44

На саммите ЕС поднимут тему дезинформации и санкций

Независимая газетавчера в 12:22
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«Анахайм» выкупил контракт Перри

Клуб объявил о выкупе контракта 34-летнего игрока. Договор Перри с зарплатой 8,6 миллиона долларов должен был действовать еще два сезона.
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Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

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Политика

В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины

Обновлено в 09:13
Политика

ООН обвинила Саудовскую Аравию в убийстве журналиста Хашогги

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Политика

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Происшествия

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Обновлено в 17:00
Политика

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Появились данные о пропаже у Тымчука ювелирных изделий

У погибшего в среду депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука могли пропасть ювелирные изделия, сообщила нацполиция Киева.
Обновлено в 16:13
Происшествия

В Молдавии обрушилась часть многоэтажного дома

В молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. Об этом на своей странице в Facebook написал президент страны Игорь Додон.
Обновлено в 16:21
Общество

В музее Ананьева заявили, что арестованные картины ему не принадлежат

19 июня в Промсвязьбанке заявили, что при работе судебных приставов выяснилась пропажа коллекции арестованных картин из музея.
Обновлено в 12:07
Гаджеты

Apple может вывести часть своего производства из Китая

Американская компания Apple может вывезти из территории КНР часть своего производства. Об этом сообщило в среду издание Nikkei, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:28
Происшествия

Киркоров прокомментировал ЧП с самолетом при посадке

По данным сайта Flightradar24, пассажирский лайнер компании S7 совершил жесткую посадку в аэропорту Домодедово, ударившись шасси о взлетно-посадочную полосу.
Обновлено вчера в 12:38
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Политика

Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Политика

Зеленский прокомментировал выводы следствия по MH17

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приветствует данные Объединенной следственной группы по расследованию крушения Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 12:53
Общество

СМИ сообщили о планах Абрамовича купить виллу в Израиле за $63 млн

Предприниматель Роман Абрамович планирует приобрести виллу в Израиле, стоимость которой оценивается в $63 млн (более 4 млрд рублей).
Обновлено в 13:51
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Политика

Дания определилась с маршрутом «Северного потока-2»

В Дании с 19 июня начинаются общественные публичные слушания по строительству трубы "Северного потока-2", по результатам которых Королевство, наконец, выдаст свой вердикт в отношении данного проекта.
Обновлено в 10:43
Общество

25 российских вузов попали в рейтинг лучших университетов мира

В прошлом году в рейтинг лучших университетов мира Best Global Universities попали 14 российских вузов. МГУ разместился на 275 позиции.
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Армия и оружие

Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ

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Кино

В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»

Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
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Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку

Обновлено в 12:03
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
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Происшествия

При ДТП на остановке в Сочи погибли два человека

В результате ДТП на остановке в Сочи погибли два человека, один из них — ребёнок — скончался в больнице.
Обновлено в 13:44
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
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Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка

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«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
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Происшествия

В США сошел с рельсов поезд с оружием

Железнодорожный состав с опасными материалами и оружием сошел с рельсов в американском штате Невада, сообщил в среду офис шерифа округа Элко в своем Facebook.
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Футбол

Экс-футболист «Зенита» Риксен поздравил дочь с днём рождения

Обновлено в 16:43
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