Политика

Евросоюз продлит антироссийские санкцииАвторадио 13:41

Лидеры стран — членов Евросоюза договорились продлить экономические санкции в отношении России. По данным РИА Новости, официальный документ подпишут завтра. Как сообщает ТАСС, ограничения продлят на 6 месяцев, хотя представители Польши потребовали увеличить срок действия ограничений до года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Bloomberg: ЕС продлит санкции против России 20 июня

Коммерсантъ10:51

Лидеры ЕС продлят санкции против РФ и попытаются согласовать кандидата на пост главы ЕК

ТАСС17:02

Евросоюз продлит санкции против России

Lenta.ru11:29

Главы стран ЕС сегодня, как ожидается, продлят санкции против России

Эхо Москвы19:14

Евросоюз продлит антироссийские санкции 20 июня

Известия10:33

ЕС 20 июня обсудит продление санкций против России

RT на русском10:30

СМИ сообщают о намерении ЕС продлить санкции против РФ на полгода

Говорит Москва10:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 22:18, Вашингтон
Хоккей

Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков

Обновлено в 21:03
Политика

В ДНР оценили условие Киева по снятию блокады с Донбасса

Ранее Кучма заявил, что Киев рассмотрит возможность снятия блокады с Донбасса после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.
Обновлено в 17:51
Энергетика

Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»

Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 08:35
Музыка

YouTube улучшит качество более 1000 клипов известных исполнителей

Пресс-служба хостинга сообщила, что записи будут доступны в разрешении 1080p Сервис YouTube и компания Universal Music Group планируют обновить до 2020 года более 1000 видеоклипов, в том числе, снятых несколько десятилетий назад, передает Интерфакс.
Обновлено в 18:59
Здоровье

Проходить диспансеризацию сахалинцы смогут по средам и субботам

В среду диспансеризация проходит во второй половине дня, когда основной поток пациентов спадает, — сказал главврач, добавив, что специалисты учреждения работают с коллективами близлежащих организаций и населением, приписанным к поликлинике.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе

Обновлено в 21:49
Происшествия

Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении

Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Футбол

В ФИФА обсуждают возможность лишения Катара ЧМ-2022

По информации TNT Sports, после задержания Платини в ФИФА проводятся секретные встречи, на которых изучается вопрос переноса ЧМ-2022 в другую страну.
Обновлено вчера в 16:59
Экономика

Пособия на ребенка увеличат в сотни раз

В качестве одной из мер помощи родителям, сам размер пособия решено увеличить в сотни раз.
Обновлено в 07:25
Политика

Медведев прокомментировал слова Кудрина о позорном уровне бедности

Ранее руководитель Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал уровень бедности в России позором.
Обновлено в 08:10
Общество

Вице-мэр Якутска недоволен

В среду, 19 июня первый заместитель главы города Якутска Владимир ФЕДОРОВ совместно с руководителями структурных подразделений и профильных служб Окружной администрации провел заключительный осмотр Бульвара учителя.
Обновлено в 22:01
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье

Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 22:04
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после жалоб Путину на железную дорогу

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после того, как жители села Варна в Челябинской области пожаловались российскому лидеру Владимиру Путину в ходе «прямой линии» о проблемах с пересечением железнодорожных путей в своем населенном пункте.
Обновлено в 20:35
Экономика

Россияне стали брать меньше микрозаймов

По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше.
Обновлено в 20:40
Общество

Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму

Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приступил к выпуску модели Lada XRAY Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco.
Обновлено в 05:29
Наука

Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

Обновлено в 08:07
Общество

Штормовое предупреждение объявлено в Приморье

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются не только дожди, но грозы и град.
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Обновлено в 10:55
Общество

Новокузнечане не знают, как правильно взаимодействовать со своей УК

Еще в мае Минстрой РФ напомнил, что обязанность управляющей компании давать оперативный ответ на обращение жителей дома - это лицензионное требование.
Обновлено в 21:00
Политика

Доказательством по делу MH17 стала переписка солдата с девушкой

Обновлено в 14:37
Футбол

«Витесс» Слуцкого арендовал защитника у ПСВ

Защитник ПСВ Армандо Обиспо проведет ближайший сезон в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
Обновлено в 15:59
Кино

Данила Козловский рассказал, как под Курском снимают фильм о Чернобыле

Надо сказать, что катастрофе в Чернобыле посвящено немало документальных фильмов, совсем недавно американская телекомпания HBO выпустила сериал "Чернобыль".
Обновлено в 09:11
Политика

США призвали Россию привлечь к ответственности фигурантов дела MH17

Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено в 21:40
Происшествия

Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне

Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Футбол

Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»

Обновлено в 14:25
Наука

Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье

Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
Обновлено вчера в 09:04
Гаджеты

90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы

Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
Политика

Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное