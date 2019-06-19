Политика
Евросоюз продлит антироссийские санкцииАвторадио 13:41
Лидеры стран — членов Евросоюза договорились продлить экономические санкции в отношении России. По данным РИА Новости, официальный документ подпишут завтра. Как сообщает ТАСС, ограничения продлят на 6 месяцев, хотя представители Польши потребовали увеличить срок действия ограничений до года.
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Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
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Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Трое детей, отдыхавших в летнем лагере в Забайкальском крае, госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 22:04
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По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше.
Обновлено в 20:40
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Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму
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Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
В Приморье объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются не только дожди, но грозы и град.
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Новокузнечане не знают, как правильно взаимодействовать со своей УК
Еще в мае Минстрой РФ напомнил, что обязанность управляющей компании давать оперативный ответ на обращение жителей дома - это лицензионное требование.
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Защитник ПСВ Армандо Обиспо проведет ближайший сезон в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
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Надо сказать, что катастрофе в Чернобыле посвящено немало документальных фильмов, совсем недавно американская телекомпания HBO выпустила сериал "Чернобыль".
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Соединённые Штаты призывают Россию обеспечить привлечение к ответственности всех подозреваемых по делу о катастрофе малайзийского лайнера в Донбассе, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
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Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»
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Наука
Структура социальных связей дополнила информацию о здоровье
Именно поэтому остается непонятным, насколько значимую роль социальные связи в действительности играют в жизни человека вне возможных сторонних переменных.
Обновлено вчера в 09:04
Гаджеты
90 процентов мобильных приложений оказались уязвимы
Большинство мобильных приложений (89 процентов) уязвимо к удаленным хакерским атакам, утверждают специалисты компании Positive Technologies.
Обновлено вчера в 20:16
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Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
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