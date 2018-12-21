с чего всё началось

Европейский совет, высший политический орган ЕС, принял решение продлить секторальные санкции против России до 31 июля 2019 года, сообщается на сайте совета. Решение было принято единогласно.

Политика Политика Генассамблея ООН не приняла резолюцию России по ДРСМД Генассамблея ООН не приняла предложенную Россией резолюцию в поддержку сохранения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Порошенко назвал символичным продление санкций ЕС против России «Символично, что накануне Рождества и Нового года Совет ЕС принял решение о продлении экономических и секторальных санкций против России за агрессию в Донбассе», — написал он в Facebook.

Армия и оружие Армия и оружие Иранские ВМС произвели пуск ракет вблизи американского авианосца Иранские корабли произвели пуск ракет вблизи американской авианосной группы, которая в пятницу вошла в Персидский залив, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Армия и оружие Армия и оружие Турция отложит военную операцию в Сирии Эрдоган 12 декабря заявил, что Турция в скором времени начнет новые военные операции против террористов на территории Сирии.

Политика Политика Рада просит Порошенко объявить войну России В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.

Политика Политика Би-би-си прокомментировала заявление Роскомнадзора о проверке Би-би-си ответила на заявление Роскомнадзора, объявившего о проверке компании на предмет нарушений российского законодательства.

Политика Политика Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года

Политика Политика Захарова оценила повышение тарифа на визы США Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз со стороны США.

Политика Политика Бухгалтер ФАН судится с Минюстом США Хусяйнова просит признать незаконными действия Минюста в связи с публикацией в Интернете своих персональных данных, признать сведения о себе не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

Политика Политика Россия выслала шведского дипломата Россия выслала атташе посольства Швеции в Москве Калле Книивиля.

Политика Политика Французов услышали: Сенат одобрил новые меры по поддержке населения Во Франции сенаторы одобрили законопроект о мерах поддержки населения, которые были разработаны на основе требований протестующих "желтых жилетов".

Политика Политика МИД: Россия призывает власти Украины не вмешиваться в дела церкви Россия призывает украинские власти не вмешиваться в дела церкви. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

Политика Политика МИД не исключил версию убийства россиянина в колонии на Украине В МИД России заявили, что характер травм погибшего во львовской колонии российского добровольца Валерия Иванова даёт основания говорить об умышленном убийстве.

Политика Политика Новым главой Росимущества назначен бывший руководитель главка СКР Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил на пост главы Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) бывшего руководителя московского главка Следственного комитета Вадима Яковенко.