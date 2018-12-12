Политика

Евросоюз продлил санкции против России на полгода
РИА Новости
12:53

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.
РИА Новости12:53
Дональд Туск
Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 12:45
с чего всё началось
«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал
 Туск в Twitter.
RT на русском12:45

Подробнее о событии

Саммит ЕС продлил старые санкции против России и отказался от новых

ТАСС20:16

Главные анонсы 14 декабря

Коммерсантъ16:01

ЕС продлил антироссийские экономические санкции на полгода

Газета.Ru15:34

Евросоюз продлил санкции против России на полгода

РИА Новости12:53

Евросоюз на полгода продлил санкции против России

РБК12:50

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

RT на русском12:45

Все в курсе: лидеры Евросоюза не отклонились от санкций против России

Известия13:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Политика

Евросоюз не стал вводить санкции против РФ за «керченский инцидент»

Большинство представителей Евросоюза высказались против введения дополнительных санкций против России в связи с "керченским инцидентом".
Обновлено в 21:04
Политика

Мария Бутина частично признала вину

Обновлено в 17:09
Армия и оружие

Лётчики ВКС начали подготовку к возвращению из Венесуэлы в Россию

Лётчики Воздушно-космических сил России, которые 10 декабря совершили трансатлантический беспосадочный перелёт в Венесуэлу, начали подготовку к возвращению в Россию.
Обновлено в 21:14
Политика

В Сенате США подготовили резолюцию по убийству Хашогги

Известно, что в резолюции, подготовленной девятью сенаторами-республиканцами, говорится об ответственности за убийство журналиста наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.
Обновлено в 16:56
Политика

Прокуратура начала расследовать растраты средств на инаугурацию Трампа

Обновлено в 19:05
Политика

Путин: президентом может быть любой, но этому надо посвятить жизнь

Обновлено в 07:54
Политика

Владивосток стал столицей Дальнего Востока

Обновлено в 13:38
Политика

Болтон исключил встречу Трампа и Путина в обозримом будущем

Путин и Трамп должны были встретиться 29 ноября на саммите G20 в Аргентине, но президент США отменил переговоры, в качестве причины назвав события в Керченском проливе.
Обновлено в 11:41
Политика

УПЦ получит автокефалию 6 января

Вселенский патриарх Варфоломей лично вручит томос об автокефалии УПЦ избранному предстоятелю объединенной православной церкви на Украине 6 января 2019 года.
Обновлено в 08:52
Политика

Меркель заявила о желании Евросоюза сохранить сделку с Лондоном

Европейский союз хочет сохранить оговоренное с Лондоном соглашение по Brexit, но вынужден готовиться и к менее благоприятному сценарию.
Обновлено в 18:12
Армия и оружие

За неделю 16 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 16 летательных аппаратов.
Обновлено в 17:54
Политика

Подаренный Путиным кот «выучил японский» и набрал 8 кг

Сибирский кот, подаренный несколько лет назад президентом России Владимиром Путиным губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ, набрал 8 кг и научился понимать по-японски.
Обновлено в 20:40
Политика

В Киеве намерены демонтировать памятник Суворову

Обновлено в 17:03
Армия и оружие

Армия Венесуэлы приведена в максимальную боевую готовность

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг отдал приказ вооруженным силам быть в максимальной боевой готовности.
Обновлено в 20:51
Политика

Депутат Рады объяснил, почему Евросоюз обманул Украину

Европейский союз при заключении торговых договоров обманул Киев, ограничив украинский экспорт и не дав стране создать конкурентоспособную промышленность, об этом заявил депутат Верховной рады Виктор Бондарь в эфире телеканала NEWSONE.
Обновлено в 17:36
ещё по теме
Главное