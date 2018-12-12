с чего всё началось

Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений.

Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.

Евросоюз продлил санкции против России на полгода

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