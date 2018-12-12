Политика
Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против РФ на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.
РИА Новости12:53
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Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений.
— Дональд Туск, польский политикRT на русском 12:45
с чего всё началось
«Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал Туск в Twitter.RT на русском12:45
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