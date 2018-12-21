Политика
Европейский союз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что "никакого прогресса в реализации Минских соглашений нет". Срок санкций истекал 31 января 2019 года, но теперь они продлены до 31 июля 2019 года.
Вести.Ru12:50
Оценить
71 человек отреагировал
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Политика
Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года
Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.
Обновлено в 18:30
Политика
Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.
Обновлено в 14:42
Политика
Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД
Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.
Обновлено в 12:18
Политика
В США гражданина Китая задержали за промышленный шпионаж
Гражданин КНР задержан в четверг в США, его обвиняют в хищении представляющей коммерческую тайну информации у американской нефтяной компании, на которую он работал, сообщает минюст США.
Обновлено в 17:25
Политика
МИД РФ сожалеет из-за повышения тарифа на визы США для россиян
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ведомство «крайне недоумевающе» воспринимает решение США повысить с 1 января 2019 года тарифы за оформление виз гражданам России.
Обновлено в 19:40
Политика
Помпео заявил, что не доверяет большинству заявлений России
Госсекретарь США Майк Помпео сказал, что не доверяет большинству заявлений России.
Обновлено в 15:39
Политика
Рада просит Порошенко объявить войну России
В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено в 10:25
Политика
Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".
Обновлено в 14:53
Политика
Трамп оценил дизайн стального заграждения на границе с Мексикой
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал дизайн варианта заграждения на границе с Мексикой.
Обновлено в 18:34
Политика
Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года
Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года.
Обновлено в 11:49
Политика
Роскомнадзор начал проверку BBC
Роскомнадзор запускает контрольные мероприятия в отношении канала BBC World News, распространяемого в России, и ресурсов BBC в интернете.
Обновлено в 02:28
Политика
Fox назвал причину отставки Мэттиса
В минобороны США может произойти череда отставок из-за ухода главы Пентагона Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 13:21
Политика
Эр-Рияд считает своей заслугой принятую СБ ООН резолюцию по Йемену
Совет безопасности ООН единогласно одобрил после консультаций в пятницу резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в крупном городе Ходейда.
Обновлено в 18:22
Политика
Во Франции сенат принял меры в ответ на протесты «желтых жилетов»
Во Франции сенат принял социальные и экономические меры, которые предложил президент страны Эммануэль Макрон после протестов "желтых жилетов".
Обновлено в 19:08