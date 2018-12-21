с чего всё началось

Европейский союз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что "никакого прогресса в реализации Минских соглашений нет". Срок санкций истекал 31 января 2019 года, но теперь они продлены до 31 июля 2019 года.

Евросоюз продлил санкции против России до июля

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