с чего всё началось

Европейский союз продлил на шесть месяцев экономические санкции против России. В документе отмечается, что это решение связано с тем, что "никакого прогресса в реализации Минских соглашений нет". Срок санкций истекал 31 января 2019 года, но теперь они продлены до 31 июля 2019 года.

Евросоюз продлил санкции против России до июля

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Политика Политика Шведского дипломата выслали из России Россия выслала шведского журналиста и дипломата Калле Книйвиля, занимавшего должность атташе по культуре при посольстве Швеции.

Политика Политика МИД не исключил версию убийства россиянина в колонии на Украине В МИД России заявили, что характер травм погибшего во львовской колонии российского добровольца Валерия Иванова даёт основания говорить об умышленном убийстве.

Армия и оружие Армия и оружие Песков опроверг сообщения о причастности России к уходу США из Сирии По данным газеты, договоренность об условиях ухода США из Сирии была достигнута в ходе переговоров представителей России, США, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии.