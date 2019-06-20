Евросоюз продлил на год санкции против России по КрымуТАСС 09:05

Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Об этом говорится в распространенном в четверг в Брюсселе заявлении Совета ЕС.

Евросоюз продлил на год санкции против России по Крыму

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