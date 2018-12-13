с чего всё началось

Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений.

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск. «Решение: ЕС единогласно продлевает экономические санкции против России, учитывая нулевой прогресс в реализации Минских соглашений», — написал Туск в Twitter.

Евросоюз продлил экономические санкции против России на полгода

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