Политика

Евросоюз продлил экономические санкции против РоссииТелеканал 360° 09:16

Лидеры стран Евросоюза приняли единогласное решение о продлении экономических санкций в отношении России, а Совет ЕС представил его в виде документа. Санкции, которые будут действовать до начала 2020 года, касаются финансового, энергетического и оборонного секторов.
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«27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года», — говорится в сообщении
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RT на русском08:25

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Евросоюз опять продлил экономические санкции против России

Газета.Ru14:50

Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России

РБК09:32

ЕС официально продлил антироссийские санкции ещё на полгода

Life.ru08:26

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Интерфакс08:38

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РИА Новости08:26

ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

ТАСС09:10

ЕС продлил экономические санкции против России

RT на русском08:25
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:36, Вашингтон
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Общество

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«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

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