Политика
Евросоюз продлил экономические санкции против РоссииТелеканал 360° 09:16
Лидеры стран Евросоюза приняли единогласное решение о продлении экономических санкций в отношении России, а Совет ЕС представил его в виде документа. Санкции, которые будут действовать до начала 2020 года, касаются финансового, энергетического и оборонного секторов.
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с чего всё началось
«27 июня 2019 года совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года», — говорится в сообщении.RT на русском08:25
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