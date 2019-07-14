Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Происшествия Суд арестовал бывшего владельца крупнейшего в России независимого НПЗ Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Армия и оружие Американская разведка обнаружила «уязвимости» в российских С-400 Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает одной уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Наука Маленький рогатый динозавр из Китая ходил на двух ногах Auroraceratops сохраняет многие особенности скелета: изогнутая бедренная кость и длинные, тонкие когти, которые однозначно связаны с ходьбой на двух ногах у динозавров.

Общество Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе» Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.

Политика В России отреагировали на санкции ЕС против Турции Ранее сообщалось, что ЕС одобрил наказание Турции санкциями. До этого стало известно, что в Кипре нашли месторождения газа.

Политика Верховный суд Украины признал законность снятия кандидатуры Шария Верховный суд признал законность снятия кандидатуры блогера по итогам пересмотра дела по иску Шария и его партии к Центральной избирательной комиссии Украины в апелляционном порядке в составе коллегии судей Кассационного административного суда.

Происшествия СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.

Политика Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.

Общество Дым над Красноярском рассеется после смены направления ветра Спасительный дождь и ветер в город придут только 17 июля Чтобы избавить жителей Красноярска от дыма и гари, в город должны прийти дожди и поменяться направление ветра.

Наука В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, чьи наработки во время второй мировой войны позволили взломать немецкую шифровальную машину Enigma.

Экономика Эксперимент по снятию наличных в магазинах распространят на всю страну Крупнейшие банки России намерены расширить эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных денег с карт.

Футбол Де Йонг определился с игровым номером в «Барселоне» Новичок «Барселоны» Френки де Йонг определился с игровым номером, под которым будет выступать за каталонский клуб.

Кино Новым агентом 007 станет темнокожая актриса Стало известно, кто займёт место легендарного агента 007 в 25-м фильме бондианы.

Политика В Турции открыли посвящённый провалу переворота в стране музей Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия музея в Стамбуле, посвящённого провалу попытки переворота в стране в ночь на 16 июля 2016 года.

Футбол Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.

Общество Утвержден календарь выходных дней в 2020 году Россияне по утвержденному календарю отдыхают: с 1 по 8 января. Первомайские каникулы — с 1 по 5 мая, выходные к Дню Победы — с 9 по 11 мая.

Политика На Украине вступил в силу закон о госязыке Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни во вторник вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.

Политика Bloomberg: Венесуэла на прошлой неделе продала золото на сумму $40 млн Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции Соединенных Штатов.

Политика Уволен руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Начальник спецподразделения ФСБ России «Альфа» Валерий Канакин уволен c должности.

Интернет Найден способ взломать любой Instagram за десять минут Исследователь в сфере кибербезопасности Лаксман Мутийя (Laxman Muthiyah) нашел в Instagram уязвимость, позволившую ему получить доступ к любому аккаунту в соцсети за десять минут.