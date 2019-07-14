Политика
В Евросоюзе призвали Россию сохранить ДРСМДRT на русском 08:41
В Европейском союзе призвали Россию принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.
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Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Общество
Погода оправдает ожидания москвичей
В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.
Обновлено в 10:09
Автоспорт
Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Теннис
Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.
Обновлено в 14:16
Политика
Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве
Не понимаю зачем, а главное как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве.
Обновлено в 13:30
Политика
Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции
В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Футбол
Ахмат — Краснодар 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему новичок команды Денис Глушаков не попал в заявку на дебютную игру сезона в Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром».
Обновлено в 14:00
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в платье Emilia Wickstead
Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала платье Emilia Wickstead пастельного оттенка с длинными рукавами, стоимостью около 1800 долларов (113,4 тысяч рублей), которое дополнила бежевыми туфлями на каблуке от Aldo за 80 долларов (5 тысяч рублей).
Обновлено в 10:00
Здоровье
Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю
Обновлено в 12:45
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
Обновлено вчера в 20:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась о дочери
Телеведущая критику не приняла и пообещала заблокировать всех, кто ещё раз выскажется негативно.
Обновлено в 03:48
Политика
Захарова призвала Киев к обновлению представлений о ценностях Европы
По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.
Обновлено в 14:12
Футбол
Азар определился с игровым номером в «Реале»
Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие
Боевики убили шесть человек при обстреле Алеппо
Обновлено в 11:56
Политика
Эрдоган заявил об усилении НАТО после закупки С-400 у России
Обновлено в 13:11