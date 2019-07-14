Политика

В Евросоюзе призвали Россию сохранить ДРСМДRT на русском 08:41

В Европейском союзе призвали Россию принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета.
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Заявление по ДРСМД: ЕС обвинили в «политическом цинизме»

Вести.Ru11:44

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

Газета.Ru11:40

Военный аналитик оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД

RT на русском09:52

Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о РСМД

Коммерсантъ08:56

Могерини напомнила России о возвращении к выполнению договора о РСМД

РБК06:51

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

РИА Новости06:43

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

ТАСС05:56
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:35, Вашингтон
Происшествия

Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции

Обновлено в 11:25
Здоровье

Врачи обнаружили помогающие убрать жир на животе растительные масла

Обновлено в 04:17
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Общество

Погода оправдает ожидания москвичей

В ближайшее время в столицу, как и во все центральные регионы страны, вернется летняя погода.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Более 25 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

Обновлено в 14:32
Автоспорт

Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Теннис

Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона

Новак Джокович одержал победу над Роджером Федерером в финале теннисного турнира Уимблдон.
Обновлено в 14:16
Политика

Как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве

Не понимаю зачем, а главное как Собянин допустил такие масштабные протесты в Москве.
Обновлено в 13:30
Политика

Соловьев напомнил слова Жириновского об отношениях России и Турции

В своем профиле в социальной сети Instagram телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перспективу развития отношений России и Турции, напомнив о словах лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42

Обновлено в 12:37
Футбол

Ахмат — Краснодар 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал, почему новичок команды Денис Глушаков не попал в заявку на дебютную игру сезона в Российской Премьер-Лиге с «Краснодаром».
Обновлено в 14:00
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Общество

Названы типичные ошибки пассажиров при покупке билетов на поезд

Обновлено в 11:16
Политика

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон пришла на финал Уимблдона в платье Emilia Wickstead

Для мероприятия Кейт Миддлтон выбрала платье Emilia Wickstead пастельного оттенка с длинными рукавами, стоимостью около 1800 долларов (113,4 тысяч рублей), которое дополнила бежевыми туфлями на каблуке от Aldo за 80 долларов (5 тысяч рублей).
Обновлено в 10:00
Здоровье

Диетолог назвала безопасное число бургеров в неделю

Обновлено в 12:45
Общество

Жителей Свердловской области предупредили о ливнях и шквалистом ветре

Обновлено в 14:12
Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Космос

Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН

Обновлено вчера в 20:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева высказалась о дочери

Телеведущая критику не приняла и пообещала заблокировать всех, кто ещё раз выскажется негативно.
Обновлено в 03:48
Политика

Захарова призвала Киев к обновлению представлений о ценностях Европы

По словам пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц.
Обновлено в 14:12
Футбол

Азар определился с игровым номером в «Реале»

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Эден Азар выбрал номер, под которым будет выступать в команде.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Боевики убили шесть человек при обстреле Алеппо

Обновлено в 11:56
Политика

Эрдоган заявил об усилении НАТО после закупки С-400 у России

Обновлено в 13:11
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