Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.

Происшествия Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.

Общество Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.

Происшествия Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Происшествия Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.

Армия и оружие Шокирующее видео обстрела украинскими боевиками мирных граждан Донбасса В Сеть попало шокирующее видео, на котором ВСУ выстрелом из миномета, по наводке управляемого дрона в Донбассе расправился с тремя людьми, бегущими в поле.

Экономика Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.

Политика Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.

Футбол Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком» Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".

Экономика Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате.

Происшествия Российские туристы застряли в болгарском Бургасе В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.

Шоу-бизнес Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком Страшный диагноз "рак лёгких" звезде сериала "Воронины" поставили в прошлом году, но до сих пор он не давал комментарии по этому поводу.

Политика ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.

Общество В Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение На смену жаре уже завтра, 15 июля, могут прийти ливни и грозы, шквалистый ветер до 25 м/сек и град — такое предупреждение МЧС разослал жителям Свердловской области.

Футбол Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм) Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.

Шоу-бизнес Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.

Футбол ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля» Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Политика Зеленский впервые посетил границу с Крымом Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.