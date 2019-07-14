Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМДРИА Новости 06:43
Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
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Происшествия
Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области
Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
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Общество
Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому
В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Видео, на котором актёр Киану Ривз якобы обезвреживает грабителя, появилось на YouTube.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Два человека погибли при крушении дельталета в Тверской области
На борту дельталета находились два человека, оба жители Московской области, 1972 и 1964 года рождения. В результате крушения они скончались.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Туристы погибли в массовом ДТП в Грузии
Крупное ДТП произошло на трассе Батуми – Кобулети. В результате два человека погибли и 11 получили травмы разной степени тяжести.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Шокирующее видео обстрела украинскими боевиками мирных граждан Донбасса
В Сеть попало шокирующее видео, на котором ВСУ выстрелом из миномета, по наводке управляемого дрона в Донбассе расправился с тремя людьми, бегущими в поле.
Обновлено в 08:16
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия
В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Футбол
Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»
Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Экономика
Вопреки санкциям: немецкие инвестиции в Россию побили очередной рекорд
Несмотря на санкции, в первом квартале этого года немецкие инвесторы вложили в российскую экономику 1,76 миллиарда евро, подсчитали в Российско-германской внешнеторговой палате.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Борис Клюев рассказал о борьбе с раком
Страшный диагноз "рак лёгких" звезде сериала "Воронины" поставили в прошлом году, но до сих пор он не давал комментарии по этому поводу.
Обновлено в 06:01
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
В Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение
На смену жаре уже завтра, 15 июля, могут прийти ливни и грозы, шквалистый ветер до 25 м/сек и град — такое предупреждение МЧС разослал жителям Свердловской области.
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Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский впервые посетил границу с Крымом
Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено вчера в 14:06
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
На территории современной Бразилии нашли полностью сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет.
Обновлено вчера в 00:16
Автоспорт
Гран-при Формулы-1 пройдет сегодня в Великобритании
Поул-позицию на Гран-при Формулы-1 Великобритании завоевал финский гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.
Обновлено в 07:00