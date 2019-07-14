Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМДИзвестия 11:23

Евросоюз призвал Российскую Федерацию к сохранению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини, распространенном в воскресенье, 14 июля.
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Евросоюз призывает Россию сохранить ДРСМД

Газета.Ru10:20

Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о РСМД

Коммерсантъ08:56

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

ТАСС05:56

Могерини напомнила России о возвращении к выполнению договора о РСМД

РБК06:51

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД

РИА Новости06:43

ЕС призвал Россию «ответить на серьезные озабоченности»

Вести.Ru06:32

Военный аналитик оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД

RT на русском09:52
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:35, Вашингтон
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при «Формулы-1» в Великобритании

Британский гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем гонки десятого этапа чемпионата «Формула-1» — Гран-при Великобритании.
Обновлено в 11:14
Транспорт

Слепки зубов, губную гармошку и рупор забывали пассажиры в метро Москвы в июне

В июне пассажиры столичного метро и Московского центрального кольца (МЦК) оставили на станциях и в вагонах поездов более 840 различных предметов, это почти на 10% меньше, чем в предыдущем месяце, среди необычных находок – слепки зубов, губная гармошка и рупор, говорится в сообщении пресс-службы метро Москвы.
Обновлено в 10:03
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Гаджеты

В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI

В Сети появилось «живое» фото нового смартфона iPhone XI, который был замечен в руках сотрудника компании Apple.
Обновлено вчера в 17:15
Политика

Украинские товары пообещали вернуть в Россию

Бойко отметил, что многие украинские заводы, потерявшие рынок сбыта, остались без возможности сохранять рабочие места, платить зарплату сотрудникам и перевооружать производство.
Обновлено в 11:07
Политика

Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Космос

Американские СМИ раскрыли неизвестные факты о первой миссии на Луну

По утверждениям СМИ, Джон Кеннеди хотя и выступал с громкими заявлениями в поддержку миссии на Луну, в действительности его не интересовало, что находится на спутнике.
Обновлено в 10:49
Политика

Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

Около тысячи человек принимают участие в несогласованном властями мероприятии в центре Москвы.
Обновлено в 09:42
Экономика

Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости

Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

Обновлено в 11:22
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Новый поворот в деле об убийстве стюардессы в московском отеле

Ранее МВД России выложило видео допроса подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы, которое произошло в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали.
Обновлено в 09:32
Политика

Зеленский провел совещание на границе с Крымом

Обновлено вчера в 14:19
Кино

Умерла актриса из «Остаться в живых» и «Звездного пути» Стефани Нижник

Обновлено в 02:21
Политика

В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей.
Обновлено в 08:02
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за Чалова

Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 04:01
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Происшествия

Российские туристы застряли в болгарском Бургасе

Обновлено в 08:55
Наука

В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет

Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Футбол

«Бавария» показала гостевую форму на новый сезон

Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:14
Политика

Huawei уволит сотни сотрудников в США

Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
Обновлено в 10:22
Космос

В работе европейской навигационной системы Galileo произошел сбой

Глобальная европейская навигационная спутниковая система GNSS Galileo уже более 60 часов не функционирует.
Обновлено в 11:04
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