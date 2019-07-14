Политика

Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМДРИА Новости 06:43

Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
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Заявление по ДРСМД: ЕС обвинили в «политическом цинизме»

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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
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