Политика

ЕС официально признал новое правительство МолдавииРоссийская газета 13:05

Европейский Союз официально признал правительство Молдавии во главе с Санду, избранное в субботу. Об этом на брифинге сообщила сама Майя Санду, которая в понедельник утром созывает экстренное заседание молдавского правительства в 11 часов по местному времени в здании парламента страны.
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Политика

КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

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Специалисты Национального исследовательского центра "Здоровое питание" составили рейтинг наиболее полезных завтраков.
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В ресторане "Прага" в Москве распылили неизвестное вещество, передает РЕН ТВ.
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Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 16:28
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
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Люди погибли при крушении самолёта в Португалии

Крушение легкомоторного самолёта произошло в западном регионе Португалии.
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Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.
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Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Крупнейший российский кинофестиваль проходит в Сочи с 1991 года.
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