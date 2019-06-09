Политика
ЕС официально признал новое правительство МолдавииРоссийская газета 13:05
Европейский Союз официально признал правительство Молдавии во главе с Санду, избранное в субботу. Об этом на брифинге сообщила сама Майя Санду, которая в понедельник утром созывает экстренное заседание молдавского правительства в 11 часов по местному времени в здании парламента страны.
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Политика
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