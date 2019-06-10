Политика
Евросоюз признал новое правительство МолдавииРБК 13:59
Евросоюз признал новое правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду. Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана, сообщает издание Noi.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено в 10:18
Экономика
Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Москвичка захватила в плен «мужа на час»
Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Игры
Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett
Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Футбол
Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций
Обновлено в 16:55
Общество
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста
Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Кино
В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»
Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Общество
Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник
Обновлено в 06:45
Происшествия
Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова
Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Общество
РБК подаст иск против агентства РИА ФАН
РБК намерено обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к Федеральному агентству новостей (РИА ФАН) из-за публикации об уголовном преследовании корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
Обновлено в 11:59
Происшествия
На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами
На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы
Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Обновлено в 16:09
Футбол
Роббен предложил свои услуги «Лацио»
По информации источника, представители 35-летнего игрока связались с римским клубом и предложили услуги футболиста.
Обновлено в 16:52
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Культура
Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты
Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Автоспорт
В «Рено» запретили Хюлькенбергу атаковать Риккардо
Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда попросила Нико Хюлькенберга не атаковать своего напарника Даниэля Риккардо в борьбе за шестое место на Гран-при Канады.
Обновлено в 17:39
Игры
Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077
Обновлено в 17:30
Политика
Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»
«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04