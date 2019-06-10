Политика

Евросоюз признал новое правительство МолдавииРБК 13:59

Евросоюз признал новое правительство Молдавии во главе с премьер-министром Майей Санду. Об этом говорится в совместном заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара Йоханнеса Хана, сообщает издание Noi.
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Додон ответил на признание ЕС

Газета.Ru15:25

Додон заявил о готовности сотрудничать со всеми ветвями власти

RT на русском15:45

Президент Молдовы отреагировал на поддержку ЕС

Sputnik Молдова13:02

Санду поприветствовала решение Евросоюза по ситуации в Молдавии

РИА Новости13:28

Евросоюз намерен сотрудничать с новым правительством Молдавии

REGNUM12:52

В ЕС призвали Молдавию сохранять спокойствие и сдержанность

Life.ruвчера в 16:47

ЕС призвал к спокойствию и сдержанности в Молдавии

ТАССвчера в 15:59
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн

Заявление ЕС: «Избранные демократическим путем представители должны найти путь для Республики Молдова через диалог»

КП - Молдовавчера в 16:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:09, Ашберн
Шоу-бизнес

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Обновлено в 10:18
Экономика

Лагард назвала торговые войны главной угрозой росту мировой экономики

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что торговые войны представляют основную угрозу для роста мировой экономики, а противостояние США и Китая может снизить уровень мирового ВВП на 0,5% в 2020 году.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России

Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Игры

Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett

Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Футбол

Сборная Португалии обыграла Нидерланды в финале Лиги наций

Обновлено в 16:55
Общество

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем компании-строителя Крымского моста

Аркадий Ротенберг стал прямым владельцем ООО "СГМ-Мост", тогда как раньше доли компании находились на балансе строительного холдинга ООО "Стройгазмонтаж", свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".
Обновлено в 15:59
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

Фестиваль "Кинотавр" проходит в Сочи с 9 по 16 июня. Президентом кинофестиваля с 2005 года является продюсер Александр Роднянский.
Обновлено в 13:08
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Один из терминалов Шереметьево затопило

В одном из терминалов московского аэропорта Шереметьево с потолка начала течь вода.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Эксперты: в моче Голунова следов наркотиков не обнаружено

Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили в моче Ивана Голунова следов наркотиков.
Обновлено в 16:08
Общество

Ливни с грозами и градом ожидают москвичей в понедельник

Обновлено в 06:45
Происшествия

Хабенский на открытии «Кинотавра» выступил в поддержку Голунова

Константин Хабенский на открытии фестиваля "Кинотавра" выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:24
Общество

РБК подаст иск против агентства РИА ФАН

РБК намерено обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к Федеральному агентству новостей (РИА ФАН) из-за публикации об уголовном преследовании корреспондента "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес

Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка

Обновлено в 11:59
Происшествия

На Украине возбудили дело по факту загрязнения реки Рось химикатами

На Украине возбудили уголовное дело по факту загрязнения реки Рось химикатами, сообщает пресс-служба Национальной полиции страны.
Обновлено в 15:18
Авто

Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей

Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили ввести компенсационные выплаты за уход за инвалидами I группы

Депутаты от фракции ЛДПР намерены внести проект закона о компенсирующих выплатах в размере 10 тыс. рублей для неработающих лиц, ухаживающих за инвалидами I группы за исключением инвалидов детства.
Обновлено в 17:13
Автоспорт

Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля

Обновлено в 16:09
Футбол

Роббен предложил свои услуги «Лацио»

По информации источника, представители 35-летнего игрока связались с римским клубом и предложили услуги футболиста.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Виктор Литвинов публично извинился перед Татьяной Мусульбес

Обновлено в 16:00
Общество

Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах

Обновлено в 06:17
Культура

Горбачев опроверг представленные в сериале «Чернобыль» факты

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что события, изложенные в мини-сериале телеканала HBO «Чернобыль», не до конца соответствуют реальности.
Обновлено в 11:26
Автоспорт

В «Рено» запретили Хюлькенбергу атаковать Риккардо

Глава «Рено» Сириль Абитебуль признал, что команда попросила Нико Хюлькенберга не атаковать своего напарника Даниэля Риккардо в борьбе за шестое место на Гран-при Канады.
Обновлено в 17:39
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Политика

Косачёв назвал происходящее в Молдавии «рукотворным кризисом»

«В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного «поджигателя» играет Конституционный суд», — написал он.
Обновлено в 16:43
Гаджеты

В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam

Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
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E3 2019: состоялся анонс Elden Ring от From Software и Джорджа Мартина

Обновлено в 17:28
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