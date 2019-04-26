Экономика

Евросоюз прекратил выпуск банкнот достоинством €500Известия вчера в 14:07

В январе 2019 года 17 из 19 стран Евросоюза прекратили их выпуск. Австрия и Германия до сих пор оставались единственными государствами ЕС, которые продолжали печатать купюры €500 по специальному разрешению. Отмечается, что эти банкноты можно будет и дальше использовать в качестве платежей.
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Официально – 26 апреля в ЕС прекратили выпуск купюр в 500 евро: Что делать жителям Молдовы – быстро от них избавляться или не паниковать?

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