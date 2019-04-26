Евросоюз прекратил выпуск банкнот достоинством €500Известия вчера в 14:07

В январе 2019 года 17 из 19 стран Евросоюза прекратили их выпуск. Австрия и Германия до сих пор оставались единственными государствами ЕС, которые продолжали печатать купюры €500 по специальному разрешению. Отмечается, что эти банкноты можно будет и дальше использовать в качестве платежей.

Общество Синоптик рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе Жителей Москвы и Московской области в первые майские праздники ожидает прохладная погода.

Армия и оружие Telegraph: боевики ИГ могут атаковать курорты стран Азии и Африки Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) планируют осуществлять вылазки на курортах стран Азии и Африки, взяв за основу модель организации терактов на Шри-Ланке.

Общество Мост унесло в Заполярье во время ледохода на реке Кола В поселке Шонгуй (Кольский район, Мурманская область) во время ледохода на реке Кола снесло временный мост, который был построен Северным флотом и соединял две части поселка на разных берегах.

Политика Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.

Политика В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием Как отметили в ЕС, решение США не способствует поддержанию транспарентности в сфере международной торговли оружием.

Наука Назван продукт, значительно повышающий риск преждевременной смерти Чрезмерное употребление жирной рыбы повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов, выяснили шведские ученые.

Футбол «Севилья» просит АПЛ отдать ей четвертую путевку в Лигу чемпионов "Севилья" занимает пятое место в чемпионате Испании с 55 очками. Столько же у "Хетафе", эта команда впереди по дополнительным показателям.

Политика Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.

Общество Жизнь наладится, но не у всех: гороскоп от Павла Глоба на май Впереди самый последний весенний месяц май, на который многие знаки Зодиака планируют грандиозные планы Астролог Павел Глоба составил свое предсказание на данный период, где подробно расписал, к чему стоит готовиться многим созвездиям в предстоящем месяце.

Здоровье В отпуск — за адреналином. Чем опасны экстремальные каникулы Экстремальный спорт помогает быстро избавиться от накопившейся агрессии, позволяет ощутить прилив счастья (вслед за адреналином в организме вырабатываются эндорфины, гормоны счастья), помогает «перезагрузиться» и отвлечься от накопившихся проблем, добавляет уверенности в себе, в своих силах, дарит упоительное чувство победы.

Космос Навигационный спутник «Глонасс» взлетит с Плесецка 27 мая Старт навигационного спутника «Глонасс-М» с космодрома Плесецк, ранее намеченный на 13 мая, отложен на 27 мая, рассказал РИА Новости в воскресенье, 28 апреля, источник в ракетно-космической отрасли.

Политика Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля» Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.

Здоровье Девочке-бабочке требуется дорогое лечение «Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Футбол Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии с 24 голами Комличенко не хватило одного гола для повторения рекорда чемпионата Чехии. В сезоне-2011/12 Давид Лафата огорчил соперников 25 раз.

Происшествия В Воронежской области тушат крупный пожар Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.

Театры Итоги детского фестиваля «Арлекин» подвели в Петербурге В театре "Зазеркалье" были подведены итоги XVI Российского Национального фестиваля театрального искусства для детей "Арлекин".

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь умер в субботу, сообщили ТАСС в Управлении информационной политики и пресс-службы правительства республики.

Происшествия Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.