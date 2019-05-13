Политика
Евросоюз потребовал от Зеленского выплаты долгов УкраиныПолитическая Экспертиза 08:50
Хан, прибывший на встречу глав МИД Евросоюза, заявил, что после инаугурации на Зеленского упадет большое количество проблем. Первая из них – выплата огромных государственных долгов, которые Украина успела накопить за последние годы, отмечает информационное агентство.
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Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Общество
В России изменены правила получения детских пособий
В России 12 мая вступили в силу новые правила получения детских пособий.
Обновлено вчера в 03:42
Музыка
В Израиле официально началось «Евровидение-2019»
В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
Обновлено в 02:55
Политика
Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков возглавил совет директоров Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в материалах компании.
Обновлено в 11:32
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Политика
Трамп объявил о планах встретиться с Путиным
Президент США сказал, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином на саммите G20, передает Reuters.
Обновлено в 14:54
Политика
Умер британский журналист Брайан Уолден
В Великобритании в возрасте 86 лет скончался известный журналист Брайан Уолден.
Обновлено в 16:13
Политика
Советник Зеленского поспорил с Климкиным о «Минске-2»
Не следует «отмахиваться» от Минских соглашений, заявил Дмитрий Разумков, советник избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:48
Общество
Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Футбол
Джеррард предположил, что может продолжить тренерскую карьеру в РПЛ
Главный тренер шотландского «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключил, что может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:40
Происшествия
В самолет Меркель в немецком аэропорту врезался автомобиль
В понедельник в аэропорту немецкого города Дортмунд автомобиль врезался в самолет Bombardier Global 5000, на котором канцлер Германии прилетела в этот город, сообщило Deutsche Welle со ссылкой на представителя ВВС страны.
Обновлено в 14:38
Спорт
UCI сообщил о двухлетней дисквалификации чемпиона ОИ Санчеса
Олимпийский чемпион 2008 года в групповой гонке по велоспорту на шоссе испанец Самуэль Санчес был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного союза велосипедистов (UCI).
Обновлено в 15:20
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Виновата Леди Гага? Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и голливудский актер и режиссер Брэдли Купер могли расстаться, сообщает издание MTO News со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие
Путин призвал ускорить создание защиты от гиперзвукового оружия
Владимир Путин призвал защитить Россию от гиперзвукового оружия, прежде чем подобное вооружение появится у других стран.
Обновлено в 14:51
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30
Спорт
Глава РУСАДА призвал отстранить руководство ВФЛА
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус предложил ряд шагов, которые, по его мнению, помогут восстановить Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) в Международной федерации лёгкой атлетики (IAAF).
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
В семье Алсу не просили засекречивать итоги проверки шоу «Голос»
Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о том, что отец девочки, бизнесмен Ян Абрамов якобы обратился к нидерландской компании Talpa, владеющей франшизой формата передач "Голос".
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
Ученик гимназии в Казани взял в заложники целый класс
Обновлено в 07:02
Экономика
Госинвестиции развивающихся стран снизились до исторического минимума
Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран).
Обновлено в 16:33
Общество
Работники бюро судебно-медицинской экспертизы Петербурга собрали с жителей за два года 125 млн рублей за бесплатное вскрытие умерших
«Общая сумма доходов, полученных от граждан за указанные услуги в проверяемом периоде, составила 125 107,5 тыс. рублей (в 2017 году – в сумме 58 426,5 тыс. рублей, в 2018 – в сумме 66 681 тыс. рублей)», – говорится в отчете КСП.
Обновлено в 16:56
Политика
Экс-президента Судана обвинили в причастности к убийству демонстрантов
Власти Судана предъявили свергнутому президенту Омара аль-Баширу и другим бывшим высокопоставленным должностным лицам обвинения в подстрекательстве и причастности к убийству участников массовых протестов в стране.
Обновлено в 12:41
Экономика
Подходы к Крымскому мосту подорожают до 31 млрд рублей
Обновлено в 16:28
Технологии
Amazon разработал автоматизированную систему упаковки товаров
Компания Amazon разработала систему, автоматически упаковывающую товары в коробки, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с проектом.
Обновлено в 10:42