Еврокомиссия хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах. План по усилению валюты опубликован 5 декабря на официальном портале комиссии. Аналитики отмечают, что почти все сделки на физическом рынке нефти и на рынке «бумажных» фьючерсов подчинены доллару.

Евросоюз планирует отказаться от доллара в расчетах

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