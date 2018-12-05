Экономика

Евросоюз планирует отказаться от доллара в расчетах
BFM.ru
вчера в 12:05

Еврокомиссия хочет сделать евро более привлекательным в международных расчетах. План по усилению валюты опубликован 5 декабря на официальном портале комиссии. Аналитики отмечают, что почти все сделки на физическом рынке нефти и на рынке «бумажных» фьючерсов подчинены доллару.
BFM.ruвчера в 12:05

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ЦБ РФ отозвал лицензию у Златкомбанка.
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