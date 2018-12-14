Политика
Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе
Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливеРИА Новости19:25
Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы.
РИА Новости19:25
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