Политика

Совет ЕС окончательно одобрил проект поправок к Газовой директивеИзвестия 05:02

Совет стран – участниц Евросоюза окончательно утвердил проект поправок к Газовой директиве ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе организации в понедельник, 15 апреля. Одобрение проекта стало окончательным этапом согласования документа и прошло без обсуждения.
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Совет ЕС одобрил поправки к Газовой директиве

РИА Новости04:29
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Политика

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Стало известно о бегстве из страны главного военного прокурора Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос покинул территорию страны.
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