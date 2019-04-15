Политика
Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директивеДождь 06:32
Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС. Она подразумевает распространение правил газового рынка ЕС на газопроводы из третьих стран. Об этом сообщила пресс-служба совета.
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Общество
На Елену Малышеву подал в суд «Ставропольский бройлер»
Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд столицы к редакции телепрограммы «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Обновлено в 07:17
Общество
Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе
Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя
Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
Немецкий концерн на специальном мероприятии показала электрический концепт-кар ID Roomzz, официальный дебют которого пройдет 18 апреля на автосалоне в китайском Шанхае.
Обновлено в 01:53
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Авто
Opel раскрыл подробности о новой Opel Corsa
Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, который еще в феврале отправился на свои первые дорожные тесты, дебютирует этой осенью на международном автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 09:47
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество
Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика
Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны
Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Политика
Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского
Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Футбол
Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football
Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Британка заработала инсульт, похрустев шеей
Обновлено в 11:02
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Общество
Гороскоп на 16 апреля: Раки занимаются самообразованием, Водолеи сдерживают эмоции
Сегодня, 16 апреля, звезды предсказали хороший день.
Обновлено в 10:00
Спорт
Мамаев пожаловался на условия в автозаке
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Главком НАТО в Европе захотел узнать Россию поближе
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что России и странам альянса следует наладить более тесные контакты, чтобы избежать войны.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Экономика
Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства
Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Технологии
Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте
Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Музыка
Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя
Обновлено в 12:16
Происшествия
За распространение видео теракта в мечети под суд пошли шесть человек
В Новой Зеландии шесть человек предстанут перед судом по обвинению в распространении видео теракта в мечети, в результате которого погибли 50 человек.
Обновлено в 12:19