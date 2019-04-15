Политика

Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директивеДождь 06:32

Совет Европейского союза окончательно утвердил поправки к газовой директиве ЕС. Она подразумевает распространение правил газового рынка ЕС на газопроводы из третьих стран. Об этом сообщила пресс-служба совета.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Оператор «Северного потока — 2» прокомментировал поправки к Газовой директиве ЕС

RT на русском12:09

Источник рассказал, когда и где опубликуют обновленную Газовую директиву

РИА Новости11:08

В Nord Stream 2 отреагировали на поправку в Газовую директиву ЕС

Экономика сегодня06:07

Совет ЕС утвердил проект поправок к газовой директиве

Эхо Москвы09:03

Строительство «Северного потока - 2» продолжается, несмотря на поправки в директиву ЕС

ТАСС07:50

На пути «Северного потока-2» нарисовалась Газовая директива

ПРАЙМ10:19

Совет ЕС одобрил поправки к газовой директиве

Коммерсантъ04:37
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 12:24, Ашберн
Кино

В сети появился тизер-трейлер и фрагмент одного эпизода «Мандалорца»

Обновлено в 03:23
Общество

На Елену Малышеву подал в суд «Ставропольский бройлер»

Компания «Ставропольский бройлер» подала иск в арбитражный суд столицы к редакции телепрограммы «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Петербуржец погиб при взрыве в квартире

Обновлено в 07:17
Общество

Похолодание до минус 12 градусов ожидает россиян на этой неделе

Температура воздуха опустится до минус 12 градусов. Похолодание ожидается в центральных регионах России на этой неделе.
Обновлено вчера в 23:28
Культура

Общественный совет Аэрофлота провел первое в 2019 году заседание

Обновлено в 11:55
Футбол

Фанаты «Динамо» раскрасили стену Цоя

Болельщики московского "Динамо" раскрасили стену Виктора Цоя на Арбате, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 10:38
Авто

Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер

Немецкий концерн на специальном мероприятии показала электрический концепт-кар ID Roomzz, официальный дебют которого пройдет 18 апреля на автосалоне в китайском Шанхае.
Обновлено в 01:53
Общество

«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Политика

Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Авто

Opel раскрыл подробности о новой Opel Corsa

Хэтчбек Opel Corsa шестого поколения, который еще в феврале отправился на свои первые дорожные тесты, дебютирует этой осенью на международном автосалоне во Франкфурте.
Обновлено в 09:47
Политика

Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество

Россия и НАТО полностью прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.
Обновлено в 06:50
Политика

Главный военный прокурор Украины совершил побег из страны

Украинский журналист Василий Крутчак проинформировал о побеге главного военного прокурора Анатолия Матиоса с территории страны.
Обновлено в 11:49
Политика

Суд обязал антикоррупционное бюро открыть дело против Зеленского

Суд в Киеве обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты госсредств.
Обновлено в 11:10
Футбол

Месси и Роналду целуются на обложке нового выпуска France Football

Одно из самых популярных футбольных изданий — France Football — в Twitter анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала, на обложке которого изображены целующиеся Лионель Мессии и Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:19
Политика

Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского

Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Британка заработала инсульт, похрустев шеей

Обновлено в 11:02
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Общество

Гороскоп на 16 апреля: Раки занимаются самообразованием, Водолеи сдерживают эмоции

Сегодня, 16 апреля, звезды предсказали хороший день.
Обновлено в 10:00
Спорт

Мамаев пожаловался на условия в автозаке

Обновлено в 10:40
Армия и оружие

Главком НАТО в Европе захотел узнать Россию поближе

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти заявил, что России и странам альянса следует наладить более тесные контакты, чтобы избежать войны.
Обновлено вчера в 23:34
Политика

Трамп посоветовал Boeing переименовать самолеты модели 737 MAX

Обновлено в 07:34
Происшествия

Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области

Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Экономика

Росстат сообщил о замедлении роста промышленного производства

Рост промышленного производства в марте замедлился до 1,2% в годовом выражении после 4,1% в феврале, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Мужа Ксении Бородиной прооперировали

На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено в 10:00
Музыка

Верка Сердючка примет участие в Евровидении в качестве гостя

Обновлено в 12:16
Происшествия

За распространение видео теракта в мечети под суд пошли шесть человек

В Новой Зеландии шесть человек предстанут перед судом по обвинению в распространении видео теракта в мечети, в результате которого погибли 50 человек.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Под Хабаровском полицейского задержали на лекции о борьбе с коррупцией

Обновлено в 08:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное