Политика

Евросоюз официально продлил санкции против РоссииREGNUM 08:43

Направленные против РФ экономические санкции Евросоюза официально продлены на шесть месяцев. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, опубликованном 27 июня. Совет оформил в письменном виде решение о продлении санкций, принятое ранее.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Совет ЕС продлил экономические санкции в отношении России

Известия08:27

Евросоюз продлил санкции против России на полгода

Дождь08:36

Секторальные санкции ЕС против России продлены до 31 января 2020 года

Интерфакс08:38

Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России

РБК09:32

Совет ЕС продлил экономические санкции против России

РИА Новости08:26

ЕС официально продлил антироссийские санкции ещё на полгода

Life.ru08:26

В Госдуме отреагировали на продление санкций ЕС против России

RT на русском09:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 12:02, Ашберн
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено в 08:19
Экономика

ЦБ ожидает роста зарплат в России во II-III кварталах

Рост зарплат в России во II-III кварталах 2019 года может составить около 2% в годовом выражении, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.
Обновлено в 10:31
Кино

В сети появился трейлер новых «Ангелов Чарли»

В сети появился первый трейлер нового фильма "Ангелы Чарли" о девушках-суперагентах, сообщает ресурс Variety.com.
Обновлено в 10:22
Политика

Климкин ответил на критику Зеленского

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ноту Киева к Москве относительно арестованных украинских моряков его ведомство могло направить без согласования с президентом Владимиром Зеленским, и признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с РФ.
Обновлено в 11:08
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Плетневой обвинила бойфренда мамы в домогательствах

21-летняя дочь артистки Алена отказывается делить с мужчиной жилье.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Голикова рассказала о расчете потребности в наркотических препаратах

Минздрав, Минпромторг и Эндокринный завод выясняют потребность россиян в психотропных и наркотических препаратах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Совете при правительстве по вопросам попечительства в соцсфере.
Обновлено в 10:15
Интернет

YouTube поменяет систему рекомендаций видео

Американская компания YouTube анонсировала изменения на главной странице видеосервиса в разделе рекомендаций.
Обновлено в 07:42
Авто

BMW не планирует отказываться от дизеля

Напомним, на мероприятии NextGen, баварская компания рассказала, что планирует вывести 25 электрокаров 2023 году, с десяток из них будут абсолютно новыми моделями.
Обновлено в 07:30
Общество

Новое пешеходное пространство появится у Патриаршего моста в Москве

Обновлено в 11:46
Происшествия

Число пострадавших при катастрофе Ан-24 в Бурятии возросло до 22

Обновлено в 02:40
Происшествия

Арашуков сообщил об обвинениях в убийстве из-за плевка в его портрет

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Вячеслав Дерев рассказал следствию, что его сменщик в Совете Федерации Рауф Арашуков заказал убийство республиканского общественного деятеля Аслана Жукова из-за того, что тот плюнул в портрет Арашукова.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В России убили 16-летнюю мать-одиночку

У 16-летней погибшей осталась годовалая дочь, ее подруга также воспитывала ребенка, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 07:26
Экономика

Минэкономразвития предложило контролировать расходы россиян

Минэкономразвития рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Подруга лишила бизнеса экс-возлюбленную Тимати Алену Шишкову

Экс-возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова потеряла свой бизнес.
Обновлено в 10:20
Наука

Гигантская доисторическая птица найдена палеонтологами в Крыму

При описании недавно открытой в Крыму пещеры Таврида были обнаружены кости гигантской нелетающей птицы Pachystruthio dmanisensis, вес которой составлял около полутоны.
Обновлено в 08:25
Авто

Новый Renault Sandero впервые показали без камуфляжа

Обновлено в 02:41
Наука

Создано эффективное средство против рака

Ученые создали новый тип частиц, которые при системном введении в организм в приемлемых дозах достаточно хорошо накапливаются в опухоли.
Обновлено в 10:05
Футбол

Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО

Дело футболистов В октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 10:55
Культура

Почему Теодор Курентзис уходит из Пермского театра

Будущее Пермского оперного театра находится в хороших руках: в прощальном письме Курентзис называет имена директора Андрея Борисова и дирижера Артема Абашева, который, скорее всего, станет худруком оперы, но на первый план выйдет балет, у руля которого останется сподвижник Курентзиса Алексей Мирошниченко – если только роль Кехмана в культуре города не окажется важнее, чем роль куратора стройки.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Авто

Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе

Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Политика

В Чечне похвалили представившегося в ПАСЕ Кадыровым депутата

Министр Чечни по национальной политике Джамбулат Умаров заявил, что российский депутат Шамсаил Саралиев, который в разговоре с литовским коллегой Эмануэлисом Зингерисом в ПАСЕ представился Рамзаном Кадыровым, поступил «совершенно правильно».
Обновлено в 11:52
Здоровье

Жительница Башкирии заболела лихорадкой Денге после отдыха в Таиланде

Жительница Башкирии привезла из Таиланда опасное вирусное заболевание - лихорадку Денге.
Обновлено в 06:04
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Политика

Зеленский обвинил депутатов Рады в решении ПАСЕ по России

Зеленский напомнил, что именно украинский парламент провалил решение по назначению на пост руководителя дипведомства кандидатуру предложенного им Вадима Пристайко.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Финляндия экстрадировала россиянку Тэрада в США

Россиянка Мира Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк), которую погода назад задержали в Финляндии по запросу американских властей, экстрадирована в США.
Обновлено в 04:54
Общество

Активисты проведут марш в поддержку сестер Хачатурян 6 июля в Москве

Активисты проведут марш в поддержку обвиняемых в убийстве отца сестер Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян 6 июля в Москве.
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия

В столице Туниса прогремели два взрыва

Обновлено в 08:23
Футбол

Чернов заменил Тикнизяна в составе ЦСКА на матч с «Краснодаром»

Защитник Никита Чернов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч Кубка Париматч Премьер против "Краснодара" .
Обновлено в 11:28
Общество

Развитие Сергиева Посада до международного уровня оценили в ₽140 млрд

Мэр Сергиева Посада Михаил Токарев оценил стоимость благоустройства города и находящейся в нем одной из главных православных святынь — Троице-Сергиевой лавры, которую власти запланировали вывести на международный уровень таких религиозных центров, как, например, Ватикан для католиков, в 120 – 140 млрд руб. Об этом он рассказал газете "Ведомости".
Обновлено в 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное