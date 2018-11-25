27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.

Армия и оружие Армия и оружие Су-25 и Ка-52 патрулируют Керченский пролив из-за действий ВМС Украины Российские штурмовики Су-25 патрулируют Керченский пролив из-за провокации ВМС Украины.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны отчиталось об ударе по обстрелявшим Алеппо боевикам

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Армия и оружие Армия и оружие Генерал-десантник Авив Кохави возглавит Генштаб Израиля Начальником Генштаба Израиля назначили генерала-десантника Авива Кохави. До этого 4 года Генштабом руководил Гади Айзенкота.

Политика Политика Евросоюз осудил высказывания Роухани об Израиле ЕС считает неприемлемыми приписываемые президенту Ирану Хасану Роухани высказывания, которые ставят под сомнение легитимность существования Израиля, говорится в заявлении европейской дипслужбы.

Политика Политика Лавров не исключил новых провокаций США против России Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ждать новых провокаций со стороны политических оппонентов Дональда Трампа, направленных на ухудшение российско-американских отношений.

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Армия и оружие Армия и оружие Украинские военные отбили свои Рассадки По словам Филипоненко, с 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине, передает РИА Новости.

Политика Политика В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти Второй тур выборов президента Грузии пройдет 28 ноября.