Политика

Евросоюз одобрил соглашение о Brexit
Газета.Ru
08:24

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
Газета.Ru08:24
Дональд Туск
27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
— Дональд Туск, польский политикВедомости 05:01

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Как завершился экстренный саммит ЕС по брекситу

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Газета.Ru08:24
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Армия и оружие

Россия подняла боевые самолеты из-за прохода украинских кораблей

Обновлено в 10:17
Армия и оружие

ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков

«По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолётами ВКС России нанесены удары», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:14
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Лавров не исключил новых провокаций США против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ждать новых провокаций со стороны политических оппонентов Дональда Трампа, направленных на ухудшение российско-американских отношений.
Обновлено в 10:02
Политика

Туск назвал Британию и ЕС друзьями независимо от итогов Brexit

Европейский союз и Великобританию ожидает процесс сложной ратификации соглашения по Brexit, а также тяжелые переговоры по этому вопросу, однако вне зависимости от результатов Лондон и Брюссель останутся друзьями.
Обновлено в 09:27
Политика

На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов

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Обновлено в 09:52
Политика

Женщина впервые стала послом Афганистана в США

Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США, передает 1TV со ссылкой на официального представителя президента Афганистана Харуна Чахансури.
Обновлено в 10:17
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Обновлено в 10:15
Политика

В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе

Депутат Верховной рады Антон Геращенко потребовал у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не выдавать въездную визу российскому актеру Ивану Охлобыстину.
Обновлено в 09:51
Политика

Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook

Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом

Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.
Обновлено в 08:55
Политика

В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти

Обновлено в 09:54
Политика

Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма

Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

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Правительство Израиля утвердило назначение начальником Генштаба генерала-десантника Авива Кохави, который сражался в Ливане и на палестинских территориях и, помимо прочего, возглавлял военную разведку.
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Выход Великобритании из Европейского союза
Главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании. Ожидается, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года.
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Дональд Туск
Польский политик
Польский и общеевропейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году переизбран на этот пост.
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