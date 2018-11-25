27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.

«27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией», — написал Туск в Twitter.

Политика Политика Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море Ранее около 7:00 утра три украинских корабля нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские власти назвали виновных в химической атаке в Алеппо Террористическая атака в Алеппо произошла из-за того, что некоторые государства помогают в доставке химических веществ боевикам для инсценировок подобных преступлений.

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400 Издание Business Insider опубликовало статью, в которой объяснило значительный спрос на российские зенитно-ракетные комплексы С-400 их существенным превосходством над ЗРК других стран.

Политика Политика В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в выдаче визы.

Политика Политика Лавров: Россия ждет новые провокации со стороны США Россия ждет новые провокации со стороны США.

Армия и оружие Армия и оружие В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.

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Армия и оружие Армия и оружие Сирийские СМИ сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.

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Армия и оружие Армия и оружие ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 ноября заняли и зачистили село Рассадки, расположенное в так называемой "серой зоне" в Донбассе.

Политика Политика Послом Афганистана в США впервые стала женщина Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США.

Политика Политика Макрон назвал позором столкновения протестующих с полицией в Париже Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия демонстрантов, которые устроили беспорядки в Париже во время акции против повышения цен на топливо.

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Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли юг республики из минометов Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 10 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.