Политика
Евросоюз одобрил соглашение о Brexit
Евросоюз одобрил соглашение о BrexitВедомости05:01
«27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией», — написал Туск в Twitter.
Ведомости05:01
27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
— Дональд Туск, польский политикВедомости 05:01
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Послом Афганистана в США впервые стала женщина
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Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия демонстрантов, которые устроили беспорядки в Париже во время акции против повышения цен на топливо.
Обновлено в 05:43
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