Политика

Евросоюз одобрил соглашение о Brexit
Ведомости
05:01

«27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией», — написал Туск в Twitter.
Ведомости05:01
Дональд Туск
27 стран Евросоюза одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
— Дональд Туск, польский политикВедомости 05:01

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Лидеры ЕС утвердили соглашение по Brexit

РБК04:54

Страны ЕС одобрили соглашение по условиям «Брексита»

Коммерсантъ04:54

Меркель заявила, что саммит ЕС заложил основу для упорядоченного Brexit

ТАСС06:41

Оставшиеся в Евросоюзе страны одобрили соглашение по Brexit

РИА Новости05:31

Лидеры ЕС утвердили соглашение о брексите

RT на русском04:43

Саммит ЕС одобрил выход Британии из Евросоюза

Эхо Москвы06:00

Саммит ЕС по Brexit завершился

Газета.Ru06:18
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Политика

Украина отправила подкрепление к трем кораблям в Черном море

Ранее около 7:00 утра три украинских корабля нарушили государственную границу России и взяли курс в сторону Керченского пролива.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Сирийские власти назвали виновных в химической атаке в Алеппо

Террористическая атака в Алеппо произошла из-за того, что некоторые государства помогают в доставке химических веществ боевикам для инсценировок подобных преступлений.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие

Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400

Издание Business Insider опубликовало статью, в которой объяснило значительный спрос на российские зенитно-ракетные комплексы С-400 их существенным превосходством над ЗРК других стран.
Обновлено в 06:55
Политика

В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе

Депутат Верховной рады, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что обратился к премьер-министру Великобритании Терезе Мэй с требованием отказать российскому актеру Ивану Охлобыстину в выдаче визы.
Обновлено в 06:26
Политика

Лавров: Россия ждет новые провокации со стороны США

Россия ждет новые провокации со стороны США.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 06:57
Политика

Министр иностранных дел Чехии назвал Россию «угрозой» для ЕС

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек заявил, что Россия представляет «угрозу» для Европейского союза.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

Сирийские СМИ сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию

Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.
Обновлено в 03:27
Политика

Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook

Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие

ВСУ сообщили о взятии под контроль населенного пункта в Донбассе

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 ноября заняли и зачистили село Рассадки, расположенное в так называемой "серой зоне" в Донбассе.
Обновлено в 06:28
Политика

Послом Афганистана в США впервые стала женщина

Роя Рахмани стала первой женщиной, назначенной на должность посла Афганистана в США.
Обновлено в 06:50
Политика

Макрон назвал позором столкновения протестующих с полицией в Париже

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил действия демонстрантов, которые устроили беспорядки в Париже во время акции против повышения цен на топливо.
Обновлено в 05:43
Политика

В Мексике опровергли информацию о договоренности с США по мигрантам

Обновлено в 04:42
Армия и оружие

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли юг республики из минометов

Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли село Ленинское на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпустив 10 мин, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено в 06:18
Политика

В ЕП призывают остановить «незаконный вывоз» культурных ценностей Крыма

В Европарламенте призывают принять меры, чтобы остановить «незаконный вывоз» Россией из Крыма культурных ценностей, которые являются «частью культурного наследия Украины».
Обновлено в 03:48
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Выход Великобритании из Европейского союза
Главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании. Ожидается, что государство покинет Европейский союз 29 марта 2019 года.
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Дональд Туск
Польский политик
Польский и общеевропейский государственный и политический деятель. Премьер-министр Польши с 16 ноября 2007 по 22 сентября 2014 года. В 2014 году стал председателем Европейского совета, в 2017 году переизбран на этот пост.
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