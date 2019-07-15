Политика

Евросоюз одобрил санкции против ТурцииРИА Новости 15:36

Министры иностранных дел стран Европейского союза одобрили санкции против Турции в связи с разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, сообщает издание Focus со ссылкой на принятый документ.
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Евросоюз одобрил санкции против Турции

Российская газета16:13

Kathimerini: Запланированные ЕС меры в отношении Турции не оправдали ожиданий Никосии

Московский Комсомолец Турция08:06

Евросоюз одобрил антитурецкие санкции

Телеканал 360°15:39

Главы МИД стран ЕС одобрили санкции против Турции

РБК14:04

Евросоюз одобрил санкции против Турции за геологоразведку на шельфе Кипра

ТАСС13:02

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РИА Новости15:36

Евросоюз грозит Турции санкциями за бурение на Кипре

Вестник Кавказа11 июля в 22:00
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:28, Вашингтон
Армия и оружие

Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны

Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Политика

Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%

Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09
Гаджеты

Samsung готовится к затяжной торговой войне между Японией и Кореей

По данным СМИ, на совещании обсуждался вопрос торговой войны между Японией и Южной Кореей.
Обновлено в 13:42
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Нового агента 007 сыграет актриса Лашана Линч

Обновлено в 01:25
Происшествия

Машины из кортежа Зеленского попали в ДТП с автобусами с детьми

В Запорожской области машины из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, где ехали дети.
Обновлено вчера в 21:07
Наука

Силикатный гель может сделать Марс пригодным для жизни

Обновлено в 15:33
Происшествия

Суд арестовал криминального авторитета Шишкана

Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Финансы

Предсказывавший рост рубля экономист спрогнозировал его падение

Специалист, который наиболее точно спрогнозировал рост курса рубля по отношению к доллару во втором квартале, считает, что до конца декабря рубль подешевеет на 9%, в результате чего доллар будет стоить порядка 69 руб. Косатый считает, что падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России.
Обновлено в 15:13
Армия и оружие

Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160

Обновлено в 13:57
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки

Обновлено в 10:59
Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛ

В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани.
Обновлено в 15:16
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Белый дом выдвинул кандидатуру Марка Эспера на пост главы Пентагона

Кандидатура исполняющего обязанности министра обороны США Марка Эспера была выдвинута на должность главы Пентагона президентом Дональдом Трампом.
Обновлено в 16:11
Космос

Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась

Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Спорт

Сборная России обыграла США в финале волейбольной Лиги Наций

Сегодня сборная России по волейболу в финале Лиги Наций обыграла команду США со счетом 3:1 и стала победителем турнира.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

Полузащитник «Ростова» Мирзов может перейти в «Спартак»

Московский «Спартак» еще в июне заинтересовался хавбеком «Ростова» Резиуаном Мирзовым, и стороны уже близки к заключению контракта.
Обновлено в 15:20
Происшествия

Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню

Обновлено вчера в 11:47
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Кино

На страже порядка: Первый трейлер фильма «King’s man: Начало»

Первый официальный трейлер комедийного боевика "King's man: Начало" появился в открытом доступе на YouTube.
Обновлено в 13:29
Общество

Шестилетний мальчик из Чечни вновь побил мировые рекорды по отжиманиям

Ранее сообщалось, что шестилетний Ибрагим Льянов из Ингушетии побил мировые рекорды по количеству отжиманий от пола за один подход - 4445 раз, и на большее их количество за два часа - 3720 раз.
Обновлено в 14:58
Космос

В 2020 году Евпатория установит связь с космосом

Обновлено в 06:33
Происшествия

Самолет «Победы» вернулся в аэропорт Казани из-за задымления в салоне

Обновлено в 15:15
Происшествия

Задержанных на встрече криминальных авторитетов в Люберцах арестовали

Обновлено в 11:37
Политика

Трамп призвал недовольных происходящим в США уехать из страны

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих недавних твитов, направленных против новых членов конгресса, заявив, что если люди недовольны тем, что происходит в Соединенных Штатах, они могут покинуть страну.
Обновлено в 13:23
Экономика

Правительство намерено продлить заморозку накопительной части пенсии

Проектировки бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов сформированы исходя из моратория на формирование накопительной части пенсии до 2022 года включительно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минтруда об основных характеристиках бюджета ПФР.
Обновлено в 10:25
Армия и оружие

В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост

Обновлено в 13:34
Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси".
Обновлено в 05:23
Футбол

Рэмси рассказал, почему выбрал «Ювентус»

Обновлено в 09:36
Политика

Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации

Главу муниципального округа Красносельский и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина обвинили в использовании служебного положения на выборах.
Обновлено в 13:34
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В Москве девушка умерла во время массажа

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