Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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Евросоюз отсрочил Brexit

Газета.Ru03:14

Туск заявил, что Британия приняла сценарии ЕС по отсрочке брексита

RT на русскомвчера в 19:45

Европейский Совет согласился отложить Брекзит до 22 мая

Эхо Москвы02:01

Евросоюз дал Лондону отсрочку по Brexit до 22 мая - при одном условии. Обобщение

Интерфаксвчера в 21:00

Евросоюз готов дать отсрочку по Brexit, но с условием

REGNUM01:07

Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

РИА Новостивчера в 20:59

Премьер Финляндии считает, что британский парламент не одобрит соглашение о Brexit

ТАССвчера в 19:37
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено вчера в 07:17
Единоборства

Дана Уайт называет Яна и Магомедшарипова в числе восходящих звезд UFC

Обновлено в 01:45
Происшествия

В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку

Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:40
Футбол

Гол Зардеса принес США победу над Эквадором

Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Энергетика

«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»

Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес

Могила Юлии Началовой расположилась рядом с могилой мужа Божены Рынски

Как и планировалось изначально, похоронили артистку рядом с могилой погибшего недавно медиаменеджера и супруга светского обозревателя Божены Рынски Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:22
Общество

В работе Instagram произошел сбой

Обновлено вчера в 21:29
Политика

Венгрия получит газ из России в обход Украины

Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Политика

США ввели санкции против двух компаний из северного Китая

В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских судоходных компаний за оказание помощи Северной Корее в уклонении от санкций, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Общество

Денежные премии для чиновников заменят похвалой

Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Экономика

Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей

Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Политика

Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии

Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Общество

Правительство утвердило новые правила целевого обучения

Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Финансы

Минфин поменял формат ОФЗ для населения

Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие

Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний

Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика

Штрафы за пьяную езду перестанут влиять на стоимость ОСАГО

Минфин РФ планирует исключить неоднократные штрафы за нетрезвое вождение из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости

Пить воду лучше по мере появления жажды в течение всего дня, но и единовременное употребление дневной нормы жидкости не критично, заявил в интервью РИА Новости координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату

В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Общество

Специалисты осматривают косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Обновлено 20 марта в 13:08
Теннис

Рублев вышел во второй круг турнира в Майами

Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В трех сетах он выиграл у японца Таро Даниэля.
Обновлено вчера в 18:16
Общество

Росстат посчитал зарплаты чиновников

Росстат обнародовал данные по численности и зарплатам чиновников в регионах по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске

Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес

Стали известны результаты вскрытия тела Началовой

PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила официальные результаты вскрытия тела исполнительницы.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Валерий Радаев попытался развеять миф о «губернаторском вертолете»

Губернатор Валерий Радаев опроверг слухи о том, что у него есть собственный вертолет.
Обновлено в 03:56
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Выход Великобритании из Европейского союза
Процесс, основанный на результате референдума 23 июня 2016 года, когда 51,9% проголосовавших поддержали выход. Выход из ЕС - главная политическая цель консервативной оппозиции и некоторых отдельных лиц в Великобритании.
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