Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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Евросоюз дал Лондону отсрочку по Brexit до 22 мая - при одном условии. Обобщение
Интерфаксвчера в 21:00
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Армия и оружие
В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку
Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:40
Футбол
Гол Зардеса принес США победу над Эквадором
Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus
"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Энергетика
«Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом»
Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено вчера в 16:12
Шоу-бизнес
Могила Юлии Началовой расположилась рядом с могилой мужа Божены Рынски
Как и планировалось изначально, похоронили артистку рядом с могилой погибшего недавно медиаменеджера и супруга светского обозревателя Божены Рынски Игоря Малашенко.
Обновлено в 03:22
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Обновлено вчера в 21:29
Политика
Венгрия получит газ из России в обход Украины
Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.
Обновлено в 03:26
Политика
США ввели санкции против двух компаний из северного Китая
В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских судоходных компаний за оказание помощи Северной Корее в уклонении от санкций, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 02:21
Политика
Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии
Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Общество
Правительство утвердило новые правила целевого обучения
Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено в 02:24
Финансы
Минфин поменял формат ОФЗ для населения
Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).
Обновлено вчера в 19:43
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Штрафы за пьяную езду перестанут влиять на стоимость ОСАГО
Минфин РФ планирует исключить неоднократные штрафы за нетрезвое вождение из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости
Пить воду лучше по мере появления жажды в течение всего дня, но и единовременное употребление дневной нормы жидкости не критично, заявил в интервью РИА Новости координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату
В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 02:03
Общество
Специалисты осматривают косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье
Обновлено 20 марта в 13:08
Теннис
Рублев вышел во второй круг турнира в Майами
Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В трех сетах он выиграл у японца Таро Даниэля.
Обновлено вчера в 18:16
Общество
Росстат посчитал зарплаты чиновников
Росстат обнародовал данные по численности и зарплатам чиновников в регионах по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске
Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.
Обновлено вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Стали известны результаты вскрытия тела Началовой
PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила официальные результаты вскрытия тела исполнительницы.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Валерий Радаев попытался развеять миф о «губернаторском вертолете»
Губернатор Валерий Радаев опроверг слухи о том, что у него есть собственный вертолет.
Обновлено в 03:56