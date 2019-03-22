Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.

Происшествия В ЯНАО вертолет с 20 пассажирами совершил жесткую посадку Вертолет с 20 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Футбол Гол Зардеса принес США победу над Эквадором Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus "Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.

Энергетика «Нафтогаз» прокомментировал решение суда Англии по делу с «Газпромом» Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа.

Происшествия Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство» В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.

Шоу-бизнес Могила Юлии Началовой расположилась рядом с могилой мужа Божены Рынски Как и планировалось изначально, похоронили артистку рядом с могилой погибшего недавно медиаменеджера и супруга светского обозревателя Божены Рынски Игоря Малашенко.

Политика Венгрия получит газ из России в обход Украины Глава Минэнерго России Александр Новак в свою очередь отмечал, что из-за ветхости газовой системы Украины транспортировка газа по территории страны в Европу обходится России в 2–2,5 раза дороже, чем по другим маршрутам, например, Ямал — Европа и "Северный поток — 1". При этом президент России Владимир Путин в августе 2018 года говорил, что транзит газа через Украину будет сохранен.

Политика США ввели санкции против двух компаний из северного Китая В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских судоходных компаний за оказание помощи Северной Корее в уклонении от санкций, сообщает ЕНВ со ссылкой на Yonhap.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Общество Денежные премии для чиновников заменят похвалой Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.

Экономика Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата.

Политика Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

Происшествия ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.

Общество Правительство утвердило новые правила целевого обучения Правительство России утвердило новые правила целевого обучения в высших и средних учебных заведениях, сообщается на сайте кабинета министров.

Финансы Минфин поменял формат ОФЗ для населения Со второго квартала 2019 года изменится формат выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н).

Армия и оружие Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.

Экономика Штрафы за пьяную езду перестанут влиять на стоимость ОСАГО Минфин РФ планирует исключить неоднократные штрафы за нетрезвое вождение из перечня факторов, которые могут влиять на стоимость полиса ОСАГО.

Происшествия В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.

Здоровье Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости Пить воду лучше по мере появления жажды в течение всего дня, но и единовременное употребление дневной нормы жидкости не критично, заявил в интервью РИА Новости координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Происшествия В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".

Теннис Рублев вышел во второй круг турнира в Майами Россиянин Андрей Рублев вышел во второй круг турнира ATP в Майами. В трех сетах он выиграл у японца Таро Даниэля.

Общество Росстат посчитал зарплаты чиновников Росстат обнародовал данные по численности и зарплатам чиновников в регионах по итогам 2018 года.

Происшествия За якобы поддельные кроссовки избили пятиклассницу в Челябинске Как рассказала мама пострадавшей Ксения Зинченко, в первый раз ее дочь пришла домой из учебного заведения вся в слезах в понедельник, 18 марта.

Шоу-бизнес Стали известны результаты вскрытия тела Началовой PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила официальные результаты вскрытия тела исполнительницы.