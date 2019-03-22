Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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