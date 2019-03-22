Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 85
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В Москве грабитель напал на отделение банка, не работающее с наличными
Неизвестный в маске ворвался в московский банк, угрожая пистолетом, потребовал деньги, но, узнав, что отделение не работает с наличными, скрылся ни с чем, рассказали в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:59
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
В США на пляже нашли странную рыбу
Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Обновлено вчера в 23:32
Футбол
Сборная Бельгии поблагодарила Россию за чистоту в раздевалке
Сборная Бельгии поблагодарила сборную России за чистоту в раздевалке.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
Обновлено вчера в 21:48
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
В Афганистане погибли двое американских военных
Обновлено в 02:07
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено вчера в 06:06
Гаджеты
Тимати уличили в продаже наушников с AliExpress
Обновлено в 01:46
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле здания консульского отдела российского посольства в Афинах в ночь на пятницу неизвестные бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:35
Важное за сутки
В Роскачестве рассказали, как правильно хранить зимнюю одежду
Роскачество представило рекомендации по правильной подготовке и хранению зимней одежды в весенне-летний период.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Кроссоверы BMW X5 отзывают в России
Представительство баварской компании в России объявило о начале отзывной кампании, под которую попали кроссоверы BMW X5 (G05).
Обновлено в 02:38
Политика
Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров
Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:18
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено вчера в 07:06
Интернет
Facebook хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде
Пароли сотен миллионов пользователей Facebook хранились на серверах социальной сети в незашифрованном виде.
Обновлено в 00:05
Происшествия
Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали почти 24 тысячи человек
В городе осмотрели 662 объекта инфраструктуры В четверг, 21 марта, в Санкт-Петербурге из-за лжеминеров эвакуировали почти 24 тысячи человек.
Обновлено в 02:27
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы
Президент Украины Петр Порошенко в эфире радиостанции «Армия FM» заявил, что военнослужащие из стран, входящих в НАТО, регулярно приезжают учиться военному делу у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 00:47
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено 20 марта в 10:07
Кино
Звезда «Игры престолов» перенесла инсульт в 24 года
Кларк перенесла две операции на головном мозге.
Обновлено в 01:23
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено вчера в 08:55
Технологии
Ученые РФ разработали новый способ чтения SMS
Обновлено вчера в 22:09
Хоккей
Кучеров помог «Тампе» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 21:59
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Баскетбол
Брайант признался, что мечтал играть за «Нью-Йорк»
Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант рассказал, что хотел играть за «Нью-Йорк Никс».
Обновлено в 02:16