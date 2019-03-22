Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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Происшествия
В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Авто
Новое поколение Toyota GT86 будет разработано совместно с Subaru
В рамках своего интервью Харрисон намекнул, что новое поколение модели будет разработано совместными усилиями специалистов Toyota и Subaru.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Обновлено в 02:03
Происшествия
В аэропорту Токио столкнулись два самолета
В аэропорту решили на время закрыть взлетно-посадочную полосу. В целом воздушная гавань работает в штатном режиме.
Обновлено в 02:12
Происшествия
Власти Новой Зеландии пообещали напавшему на мечети пожизненный срок
Вице-премьер Новой Зеландии Уинстон Питерс пообещал, что предполагаемый исполнитель атаки на мечети в городе Крайстчёрче австралиец Брентон Таррант получит пожизненный срок.
Обновлено в 06:57
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Кино
Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.
Обновлено в 07:12
Политика
В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Общество
«Мисс Москва» назвала причину лишения её титула
Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
Обновлено в 04:33
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату
Двое неизвестных на мотоцикле ночью в пятницу, 22 марта, бросили гранату в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в посольстве РФ в Греции.
Обновлено в 01:53
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Авто
BMW отзывает кроссоверы BMW X5 в России
Компания BMW отзывает в России кроссоверы BMW X5 из-за ненадежной затяжки винтов ремня безопасности и переднего сиденья.
Обновлено в 02:22
Религия
23 марта 2019 года Церковь отметит Родительскую субботу
Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
Обновлено 20 марта в 06:53
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ
Обновлено в 03:41
Общество
Система водоснабжения Ставрополя требует модернизации
Как отметил в ходе диалога глава Ставрополья, потребность в обновлении системы водоснабжения обусловлена также темпами роста Ставрополя, Михайловска и других населённых пунктов, получающих воду из Сенгилеевского водохранилища.
Обновлено в 04:53
Спорт
Ходок Иванов лишен медалей и дисквалифицирован за допинг
Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Интер» выкупит контракт Политано
В договоре был указан пункт, что в дальнейшем миланцы могут выкупить контракт игрока еще за 20 миллионов.
Обновлено в 07:10
Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Происшествия
На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку
Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Экономика
«Русагро» столкнулась с риском первого в истории нарушения санкций ЕС
Что случилось с "Русагро" Вечером в четверг, 21 марта, группа "Русагро" объявила, что проводит проверку сделки по приобретению долга группы "Солнечные продукты" на предмет "неумышленного" нарушения антироссийских санкций ЕС, введенных в июле 2014 года.
Обновлено в 06:25
Происшествия
Фура с песком раздавила такси с пассажиром в Москве
Такси засыпало песком, у автомобиля снесло крышу. Для того, чтобы поднять фуру, на место доставили кран.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой
Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.
Обновлено в 06:01