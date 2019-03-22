Политика

Евросоюз одобрил отсрочку по BrexitГазета.Ru вчера в 18:43

Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
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Что случилось этой ночью: пятница, 22 марта

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Евросоюз отсрочил Brexit

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Мина замедленного действия: отсрочка по Brexit

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Евросоюз одобрил для Великобритании отсрочку для Брекзит

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Туск заявил, что Британия приняла сценарии ЕС по отсрочке брексита

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Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit

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Премьер Финляндии считает, что британский парламент не одобрит соглашение о Brexit

ТАССвчера в 19:37
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
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Обновлено в 06:09
Происшествия

В Ульяновской области в ДТП погибли три человека

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Происшествия

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Обновлено в 06:57
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

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Скончался заслуженный артист России Пётр Зайченко

Обновлено вчера в 12:29
Политика

Медведев потребовал повысить эффективность ФЦП по развитию космодромов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил низкую эффективность реализации за 2018 год федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» и поручил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину принять меры по повышению ее эффективности в 2019 году.
Обновлено в 07:12
Политика

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Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Общество

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Победительница «Мисс Москва» 2018 года Алеся Семеренко в своём Instagram прокомментировала решение организаторов конкурса красоты о лишении её титула и короны.
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Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

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Обновлено в 06:39
Происшествия

В полицейскую будку возле консульства РФ в Афинах бросили гранату

Двое неизвестных на мотоцикле ночью в пятницу, 22 марта, бросили гранату в полицейскую будку возле российского консульства в Афинах, сообщили в посольстве РФ в Греции.
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
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В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом

На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
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BMW отзывает кроссоверы BMW X5 в России

Компания BMW отзывает в России кроссоверы BMW X5 из-за ненадежной затяжки винтов ремня безопасности и переднего сиденья.
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Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
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Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

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Как отметил в ходе диалога глава Ставрополья, потребность в обновлении системы водоснабжения обусловлена также темпами роста Ставрополя, Михайловска и других населённых пунктов, получающих воду из Сенгилеевского водохранилища.
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